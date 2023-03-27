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    Петр Верзилов* заочно арестован по статье об армейских фейках

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    Следственный комитет второй раз с начала года потребовал заключить под стражу Петра Верзилова*, издателя «Медиазоны»** (он и издание признаны иноагентами). Повторный выход в суд с другой статьёй обернулся для ведомства успехом.

    Как сообщает пресс-служба Басманного районного суда Москвы, 27 марта ходатайство следствия об аресте удовлетворено. Верзилову вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3 УК). Меру пресечения ему избрали заочно. Считать двухмесячный срок в изоляторе начнут после экстрадиции фигуранта или его задержания в России.

    Верзилов находится за границей. Его заочного ареста СК пытался добиться в январе по статье о двойном гражданстве. Тогда суд отказал.

    Сообщалось, что уголовное дело о фейках про армию было возбуждено из-за постов о событиях в Буче. В ноябре прошлого года стало известно, что Верзилова объявили в розыск как подозреваемого. Согласно материалам суда, обвинение фигуранту предъявлено.

    *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

    **СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

    Петр Верзилов — участник арт-групп «Война» и Pussy Riot. В 2014 году он начал издавать «Медиазону». В сентябре 2021 года Минюст включил издание, главного редактора и издателя в реестр СМИ-иноагентов.

    В 2008 году он прославился перформансом с половым актом в здании Биологического музея им. Тимирязева, который был посвящен грядущим выборам и кандидату Дмитрию Медведеву. Спустя десять лет Верзилов с участницами Pussy Riot выбежал на поле во время финала матча ЧМ по футболу в Москве. Через два месяца его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на отравление. Верзилова перевезли лечиться в госпиталь Charite в Берлин, где через два года со схожими симптомами будет находиться Алексей Навальный.

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