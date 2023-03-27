Петр Верзилов* заочно арестован по статье об армейских фейках

Следственный комитет второй раз с начала года потребовал заключить под стражу Петра Верзилова*, издателя «Медиазоны»** (он и издание признаны иноагентами). Повторный выход в суд с другой статьёй обернулся для ведомства успехом.



Как сообщает пресс-служба Басманного районного суда Москвы, 27 марта ходатайство следствия об аресте удовлетворено. Верзилову вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3 УК). Меру пресечения ему избрали заочно. Считать двухмесячный срок в изоляторе начнут после экстрадиции фигуранта или его задержания в России.

