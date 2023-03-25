Экс-сотруднику петербургского центра помощи детям и его подельницам добавили эпизодов насилия над несовершеннолетними

Фигурантам дела о создании порнографии с участием несовершеннолетних добавили новых эпизодов. Екатерину Петропавловскую, Максима Малышева и Ирину Морзюкову, задержанных в прошлом году, видят причастными к дополнительным случаям сексуального насилия над тремя подростками. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 марта.
Следственные мероприятия показали, что нехорошее с детьми происходило с мая 2019 года по май 2021-го как на территории Петербурга, так и в Ленобласти. Сейчас пострадавшим 13, 15 и 16 лет.
Накануне было возбуждено уголовное дело по третьей и четвёртой частям 132-й статьи УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и в отношении несовершеннолетнего»).
О задержании Максима Малышева «Фонтанка» сообщала 15 июля прошлого года. За день до этого угрозыск встретил его по пути на работу. По версии следствия, он принимал участие в одной из съёмок в период с 2019 по 2020 год, а если конкретнее, то обнажался перед девочками. Про 52-летнего Малышева известно, что он работал в центре помощи семье и детям по Калининскому району. На работу его взяли по квоте для инвалидов, он работал курьером. Также мужчина вел активную политическую жизнь и был координатором региональной организации «Левого фронта» в Петербурге.
В июле 2022 года суд отправил в изолятор Екатерину Петропавловскую, обвиняемую в создании порно с тремя несовершеннолетними дочерями. Следствие считает, что девочек снимали в разных квартирах в течение трёх лет, в том числе и в той, где они жили. Мать же подрабатывала вебкам-моделью.
О заключении под стражу Ирины Морзюковой стало известно 21 декабря 2022 года. На тот момент ей вменяли три эпизода преступлений по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летия. Оперативникам пришлось ехать за ней в Самару.