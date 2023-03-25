Экс-сотруднику петербургского центра помощи детям и его подельницам добавили эпизодов насилия над несовершеннолетними

Фигурантам дела о создании порнографии с участием несовершеннолетних добавили новых эпизодов. Екатерину Петропавловскую, Максима Малышева и Ирину Морзюкову, задержанных в прошлом году, видят причастными к дополнительным случаям сексуального насилия над тремя подростками. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 марта. Следственные мероприятия показали, что нехорошее с детьми происходило с мая 2019 года по май 2021-го как на территории Петербурга, так и в Ленобласти. Сейчас пострадавшим 13, 15 и 16 лет.

Накануне было возбуждено уголовное дело по третьей и четвёртой частям 132-й статьи УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и в отношении несовершеннолетнего»).

О задержании Максима Малышева «Фонтанка» сообщала 15 июля прошлого года. За день до этого угрозыск встретил его по пути на работу. По версии следствия, он принимал участие в одной из съёмок в период с 2019 по 2020 год, а если конкретнее, то обнажался перед девочками. Про 52-летнего Малышева известно, что он работал в центре помощи семье и детям по Калининскому району. На работу его взяли по квоте для инвалидов, он работал курьером. Также мужчина вел активную политическую жизнь и был координатором региональной организации «Левого фронта» в Петербурге.