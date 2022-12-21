В Петербурге по делу о съемках детского порно арестовали эротическую модель Ирину

Приморский районный суд заключил под стражу жительницу Самары Ирину Морзюкову, обвиняемую в трех эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении детей до 14 лет. Об этом 21 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Следствие считает, что Морзюкова, Радькович, Петропавловская и другие в период с августа 2018 года по сентябрь 2021-го привлекали девочек-подростков к съемкам в порно. Материалы в дальнейшем распространялись в Интернете. За Морзюковой, как ранее писала «Фонтанка», ехать оперативникам пришлось в Самару. Там женщина ведет разнообразную культурную жизнь, часто ходит на концерты и предпочитает фотографироваться в откровенных купальниках. Во время предъявления обвинения Морзюкова хранила молчание, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

