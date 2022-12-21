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    Улицы Петербурга превратились в каток

    В Петербурге по делу о съемках детского порно арестовали эротическую модель Ирину

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    Приморский районный суд заключил под стражу жительницу Самары Ирину Морзюкову, обвиняемую в трех эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении детей до 14 лет. Об этом 21 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Следствие считает, что Морзюкова, Радькович, Петропавловская и другие в период с августа 2018 года по сентябрь 2021-го привлекали девочек-подростков к съемкам в порно. Материалы в дальнейшем распространялись в Интернете. За Морзюковой, как ранее писала «Фонтанка», ехать оперативникам пришлось в Самару. Там женщина ведет разнообразную культурную жизнь, часто ходит на концерты и предпочитает фотографироваться в откровенных купальниках. Во время предъявления обвинения Морзюкова хранила молчание, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

    Следствие настаивало на СИЗО, объясняя это тем, что Морзюкова официально не трудоустроена, живет на средства от эротических фотосессий и «демонстрирует пренебрежительное отношение к нормам морали». Под стражей Ирина пробудет как минимум до 11 февраля 2023 года.

    Ранее в рамках этого дела были задержаны пенсионер и фотограф Валерий Радькович, Екатерина Петропавловская, которая якобы сдавала своих дочерей 11, 13 и 14 лет для съемок откровенного контента, а также еще двое мужчин, одного их которых следствие считает организатором.

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