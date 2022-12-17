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    В петербургском деле о студии детского порно появилась еще одна дама. Ехать за ней пришлось в Самару

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    Оперативники петербургского уголовного розыска задержали 37-летнюю жительницу Самарской области. Дама подозревается в неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении детей.

    Женщина призналась, что с 2018 по 2019 год участвовала в съемках порно вместе с тремя девочками, а также задержанными ранее фигурантами. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 декабря. В ходе обыска по месту проживания подозреваемой полиция изъяла мобильные телефоны, флеш-карты и DVD-диски.

    Ранее в рамках этого дела были задержаны пенсионер и фотограф Валерий Радькович, Екатерина Петропавловская, которая якобы сдавала своих дочерей 11, 13 и 14 лет для съемок откровенного контента, а также еще двое мужчин, одного их которых следствие считает организатором.

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