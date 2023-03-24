Петербург докупит еще 22 ретротрамвая. Их начнут привозить в декабре

Петербургский Горэлектротранс намерен приобрести еще 22 ретротрамвая к тем 54, на которые уже заключен контракт. Эти новые поставки начнутся в декабре.
Как сообщил 24 марта вице-губернатор Кирилл Поляков, 54 вагона, как и предполагалось, должны поступить в город в текущем году. Напомним, рекордный по стоимости лизинговый контракт предприятие заключило около года назад. Подрядчик «Уралтрансмаш» создает вагоны, стилизованные под дизайн 1950–60-х годов, способные вписаться в малые радиусы Третьего трамвайного парка. Напомним, доминирующим цветом по итогам голосования горожан выбран зеленый.
Новый контракт на 22 вагона, по данным «Фонтанки», обойдётся без лизинга, это будет прямая закупка. При этом все равно придется проводить аукцион, однако победитель более или менее предопределен: на рынке трамвайного производства нет особенной конкуренции. Новые вагоны должны поступить в три этапа: 2 — в декабре 2023 года, 8 — в течение первого квартала 2024 года, 12 — во втором квартале 2024 года.