    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.31eur83.15

    Начни день с президента. Карта метро с подписью Путина появится на всех станциях московской подземки

    3374
    35 комментариев

    В московском метро начали размещать копии уникальной географической схемы с подписью президента Владимира Путина. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

    Фото: Дептранс Москвы
    ПоделитьсяПоделиться

    Более 1200 таких карт появятся на всех станциях метрополитена и в вагонах поездов «Москва» и «Русич». Помимо работающих станций, там размещены и те, которые откроются в 2023 году. На ней все линии и станции метро и МЦД нанесены на географическую карту города.

    Автограф президента на карте — копия подписи, которую Путин оставил на новой схеме метро 1 марта, в день открытия Большой кольцевой линии.

    Большую кольцевую линию метро запустили в столице 1 марта. На ней заработали сразу девять ранее недоступных станций. Однако уже 13-го числа на участке БКЛ произошел масштабный сбой из-за прорыва. Причину нашли в нарушении правил проведения земляных работ над тоннелем. Было возбуждено уголовное дело.

    Фото: Дептранс Москвы

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 34

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close