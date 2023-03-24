Начни день с президента. Карта метро с подписью Путина появится на всех станциях московской подземки

В московском метро начали размещать копии уникальной географической схемы с подписью президента Владимира Путина. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
Более 1200 таких карт появятся на всех станциях метрополитена и в вагонах поездов «Москва» и «Русич». Помимо работающих станций, там размещены и те, которые откроются в 2023 году. На ней все линии и станции метро и МЦД нанесены на географическую карту города.
Автограф президента на карте — копия подписи, которую Путин оставил на новой схеме метро 1 марта, в день открытия Большой кольцевой линии.
Большую кольцевую линию метро запустили в столице 1 марта. На ней заработали сразу девять ранее недоступных станций. Однако уже 13-го числа на участке БКЛ произошел масштабный сбой из-за прорыва. Причину нашли в нарушении правил проведения земляных работ над тоннелем. Было возбуждено уголовное дело.