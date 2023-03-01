В Москве открыли Большую кольцевую линию метро: разом запустили девять станций

В среду, 1 марта, в Москве полностью запустили и открыли для пассажиров Большую кольцевую линию метро. На ней заработали сразу девять ранее недоступных станций.
В эксплуатацию введены станции метро «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», а также «Каширская» и «Варшавская», которые были закрыты с 2019 года, сообщает MSK1.RU. Большое кольцо теперь замкнулось, а проезд по полному кругу будет занимать 87 минут. Недостроенными остаются подземные переходы для пересадки с радиальных линий на «Электрозаводской» и «Авиамоторной», завершить работы там планируют во втором полугодии 2023 года.
БКЛ стала самой протяженной линией метро в мире, сообщает Дептранс Москвы. В нее вошла 31 станция, а длина линии составляет 70 километров. На Большой кольцевой будет 47 пересадок на другие линии и направления. Интервал движения поездов в час пик, как обещают, не превысит 1,5–2 минуты.
Официальная церемония открытия БКЛ прошла на станции «Сокольники». Мэр Москвы Сергей Собянин принял в ней участие на месте, а президент России Владимир Путин — по видеосвязи, поставив подпись под схемой метро. Во втором часу дня на новые станции подземки запустили первых пассажиров. В течение пяти дней после запуска линии, то есть до 5 марта включительно, зайти в метро на любой станции БКЛ можно будет бесплатно, добавили в Дептрансе.
Видео: Дептранс Москвы