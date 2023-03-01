В Москве открыли Большую кольцевую линию метро: разом запустили девять станций

В среду, 1 марта, в Москве полностью запустили и открыли для пассажиров Большую кольцевую линию метро. На ней заработали сразу девять ранее недоступных станций.



В эксплуатацию введены станции метро «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», а также «Каширская» и «Варшавская», которые были закрыты с 2019 года, сообщает MSK1.RU. Большое кольцо теперь замкнулось, а проезд по полному кругу будет занимать 87 минут. Недостроенными остаются подземные переходы для пересадки с радиальных линий на «Электрозаводской» и «Авиамоторной», завершить работы там планируют во втором полугодии 2023 года.