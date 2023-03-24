Горячий прием. Как турецкое приключение болельщиков «Зенита» увидели с трибун читатели «Фонтанки»

Временное отлучение болельщиков «Зенита» от товарищеского матча против «Фенербахче» в Стамбуле 23 марта наблюдали с трибун читатели «Фонтанки». Финальную ничью им удалось увидеть в эпицентре турецкого экстаза.
читательница «Фонтанки» Каролина
«Вывели небольшую группу людей, которых, как мы поняли, вернули назад после перерыва и посадили на верхний ярус. Затем турецкие стюарты и полиция начали пересаживать русских болельщиков из всех секторов в первые ряды, отдельно от турков», - рассказала Каролина.
Её компанию из четырёх человек перемещать не стали, хотя затеряться в смешанном секторе было не так легко: у одного из товарищей был сине-бело-голубой флаг.
читательница «Фонтанки» Каролина
«Турецкие болельщики относились к нам доброжелательно», — отметила она.
В ФК «Зенит» сообщили, что активных болельщиков клуба организаторы матча провожали на места через домашнюю трибуну турецкой команды, что, по всей видимости, вызвало недовольство хозяев. Зенитовцев со стадиона увела полиция, позже их разместили на гостевой фанатской трибуне.