    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, зап

    747мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd76.31eur83.15

    Горячий прием. Как турецкое приключение болельщиков «Зенита» увидели с трибун читатели «Фонтанки»

    1192
    обсудить

    Временное отлучение болельщиков «Зенита» от товарищеского матча против «Фенербахче» в Стамбуле 23 марта наблюдали с трибун читатели «Фонтанки». Финальную ничью им удалось увидеть в эпицентре турецкого экстаза.

    читательница «Фонтанки» Каролина

    «Вывели небольшую группу людей, которых, как мы поняли, вернули назад после перерыва и посадили на верхний ярус. Затем турецкие стюарты и полиция начали пересаживать русских болельщиков из всех секторов в первые ряды, отдельно от турков», - рассказала Каролина.

    Её компанию из четырёх человек перемещать не стали, хотя затеряться в смешанном секторе было не так легко: у одного из товарищей был сине-бело-голубой флаг.

    читательница «Фонтанки» Каролина

    «Турецкие болельщики относились к нам доброжелательно», — отметила она.

    ПоделитьсяПоделиться

    В ФК «Зенит» сообщили, что активных болельщиков клуба организаторы матча провожали на места через домашнюю трибуну турецкой команды, что, по всей видимости, вызвало недовольство хозяев. Зенитовцев со стадиона увела полиция, позже их разместили на гостевой фанатской трибуне.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗенитБолельщики
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close