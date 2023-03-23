Турецкая полиция вывела фанатов «Зенита» со стадиона после потасовки на трибуне

Турецкая полиция вывела болельщиков «Зенита» со стадиона во время товарищеского матча с «Фенербахче», который проходит в эти минуты на стамбульском стадионе «Чихан Айдин», сообщает 23 марта Sport24.



Что стало причиной конфликта, не уточняется. «Зенитовских вели на трибуну, их приметили турки, начали бросать что-то и кричать. Получили ответ. Влетел ОМОН. Зенитовских увели», — описывает конфликт с места событий журналист «Чемпионат.com» Дмитрий Зимин.