    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, ю-з

    747мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.31eur83.15

    Турецкая полиция вывела фанатов «Зенита» со стадиона после потасовки на трибуне

    4649
    5 комментариев

    Турецкая полиция вывела болельщиков «Зенита» со стадиона во время товарищеского матча с «Фенербахче», который проходит в эти минуты на стамбульском стадионе «Чихан Айдин», сообщает 23 марта Sport24.

    Что стало причиной конфликта, не уточняется. «Зенитовских вели на трибуну, их приметили турки, начали бросать что-то и кричать. Получили ответ. Влетел ОМОН. Зенитовских увели», — описывает конфликт с места событий журналист «Чемпионат.com» Дмитрий Зимин.

    В какой-то момент на трибуне болельщиков «Зенита» случилась потасовка. Полиция приняла решение вывести их со стадиона. Фанаты покидали стадион, выкрикивая «Россия, Россия!».

    После первого тайма «Зенит» выигрывает со счетом 2:1.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close