«Зенит» прокомментировал инцидент с фанатами на матче с «Фенербахче»

Футбольный клуб «Зенит» выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиками в Стамбуле во время товарищеского матча против «Фенербахче».



В петербургской команде рассказали, что активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать клуб, организаторы матча почему-то вели на их отдельные места через одну из домашних трибун турецкой команды.



«Очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент. В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий, и сейчас наших болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне», — заявили в «Зените».

