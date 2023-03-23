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    «Зенит» прокомментировал инцидент с фанатами на матче с «Фенербахче»

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    Футбольный клуб «Зенит» выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиками в Стамбуле во время товарищеского матча против «Фенербахче».

    В петербургской команде рассказали, что активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать клуб, организаторы матча почему-то вели на их отдельные места через одну из домашних трибун турецкой команды.

    «Очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент. В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий, и сейчас наших болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне», — заявили в «Зените».

    Напомним, что после потасовки на трибуне турецкая полиция вывела болельщиков «Зенита» со стадиона.

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