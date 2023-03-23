    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, ю-з

    747мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.31eur83.15

    «Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче», петербургские фанаты смогли досмотреть матч на стадионе

    752
    обсудить

    Вничью завершился товарищеский матч «Зенита» против турецкого «Фенербахче», который проходил 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Финальный свисток зафиксировал счет 2:2.

    Голы за «Фенербахче» забили Мерт Яндаш (7 минута) и Бора Айдынлык (69). У «Зенита» отличились Малком (21) и Клаудиньо (42).

    Все вырученные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.

    Напомним, что во время матча произошел инцидент с фанатами «Зенита». Из-за стычки с турецкими болельщиками их сначала вывели со стадиона, но потом пустили обратно уже более безопасным маршрутом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗенитФутбол
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close