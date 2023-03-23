«Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче», петербургские фанаты смогли досмотреть матч на стадионе

Вничью завершился товарищеский матч «Зенита» против турецкого «Фенербахче», который проходил 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Финальный свисток зафиксировал счет 2:2.
Голы за «Фенербахче» забили Мерт Яндаш (7 минута) и Бора Айдынлык (69). У «Зенита» отличились Малком (21) и Клаудиньо (42).
Все вырученные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.
Напомним, что во время матча произошел инцидент с фанатами «Зенита». Из-за стычки с турецкими болельщиками их сначала вывели со стадиона, но потом пустили обратно уже более безопасным маршрутом.