Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Во второй половине дня президент Финляндии Саули Ниинистё утвердил законы о членстве республики в НАТО. Об этом 23 марта сообщают финские СМИ.



Эта процедура завершила ратификацию документов на национальном уровне.



После начала военных действий на Украине Финляндия сообщила о намерении вступить в Североатлантический альянс. Официальное заявление правительства о вступлении было опубликовано 15 мая прошлого года. Парламент решение поддержал.

1 марта были одобрены законопроекты о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора. Заявку одобрили 28 стран из 30 — все, кроме Венгрии и Турции. Парламент последней страны заявил о готовности рассмотреть протокол в ближайшее время.