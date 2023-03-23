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    Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

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    Во второй половине дня президент Финляндии Саули Ниинистё утвердил законы о членстве республики в НАТО. Об этом 23 марта сообщают финские СМИ.

    Эта процедура завершила ратификацию документов на национальном уровне.

    После начала военных действий на Украине Финляндия сообщила о намерении вступить в Североатлантический альянс. Официальное заявление правительства о вступлении было опубликовано 15 мая прошлого года. Парламент решение поддержал.

    1 марта были одобрены законопроекты о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора. Заявку одобрили 28 стран из 30 — все, кроме Венгрии и Турции. Парламент последней страны заявил о готовности рассмотреть протокол в ближайшее время.

    Напомним, что в прошлом году Эрдоган предупредил, что парламент Турции не станет рассматривать предложение о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО, если те не будут выполнять обязательства, которые на себя взяли. В частности, речь шла об экстрадиции в Турцию граждан, подозреваемых Анкарой в терроризме. Кроме того, Хельсинки и Стокгольм обязались отказаться от эмбарго в отношении турецкого оборонно-промышленного комплекса.

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    Гость23 Мар 2023 в 16:41
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