Тягу ко льду преодолеть невозможно. В театре Елены Бережной рассказали, как фигуристы провалились в Фонтанку

«От неразумных поступков не застрахован никто». В Ледовом театре Елены Бережной рассказали, как два фигуриста провалились под лед Фонтанки.



19-летний фигурист возвращался домой из гостей в компании друзей вечером накануне, сообщили «Фонтанке» в театре. Он действительно вышел на лед, предварительно перед этим проверив его ногой на прочность.



Покрытие показалось ему достаточным для того, чтобы ради шутки начать кататься на льду на ногах. В этот момент молодой артист провалился под лед.



Это, как уточнили в театре, увидел его старший коллега. Он сразу же бросился на помощь, но, будучи крупным мужчиной, тоже провалился под лед.

