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    Тягу ко льду преодолеть невозможно. В театре Елены Бережной рассказали, как фигуристы провалились в Фонтанку

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    «От неразумных поступков не застрахован никто». В Ледовом театре Елены Бережной рассказали, как два фигуриста провалились под лед Фонтанки.

    19-летний фигурист возвращался домой из гостей в компании друзей вечером накануне, сообщили «Фонтанке» в театре. Он действительно вышел на лед, предварительно перед этим проверив его ногой на прочность.

    Покрытие показалось ему достаточным для того, чтобы ради шутки начать кататься на льду на ногах. В этот момент молодой артист провалился под лед.

    Это, как уточнили в театре, увидел его старший коллега. Он сразу же бросился на помощь, но, будучи крупным мужчиной, тоже провалился под лед.

    Он смог быстро сам выбраться из воды, и вместе со случайным прохожим, увидевшим все происходившее с моста, они стали звонить в «112». Также мужчины останавливали машины, чтобы добыть буксировочный трос. Один из автомобилистов остановился и подключился к спасательной операции. Пострадавшему бросили трос и вытащили его на берег. К этому времени подоспели сотрудники полиции и скорая помощь.

    Обоих участников инцидента опросили, помогли снять мокрую одежду, укрыли и доставили в Мариинскую больницу, где провели обследование и отпустили домой.

    К счастью, молодой человек отделался испугом и небольшим переохлаждением.

    «Фонтанка» рассказывала, что двух мужчин вытаскивали из воды накануне поздно вечером в районе дома 113 по набережной реки Фонтанки. Им на помощь пришли сотрудники полиции, но как уточнили в правоохранительных органах, оба к этому моменту были уже на парапете набережной. То есть помогли себе сами.

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