По делу о смерти участника СВО после драки в баре задержан боец СОБРа

Один задержан, второго ищут. Кто нанес смертельный удар участнику СВО у бара в Гатчине, устанавливает следствие.



Двое силовиков оказались фигурантами дела о смерти участника СВО — один принимал участие в драке, второй драку видел. Об этом 23 марта сообщает 47news.



По данным издания, 36-летним петербуржцем, которого накануне задержали на проспекте Авиаконструкторов, был один из охранников клуба «Стори» в Гатчине. Но это — подработка в свободное от несения службы в СОБРе время.



По словам очевидцев, участника СВО Алексея Лымаря били двое. Один из них — ногами, причем когда мужчина упал. И это якобы был боец СОБРа. Второй — администратор клуба, который добивал Лымаря барным стулом по голове. Его личность установлена — это гражданин Белоруссии Владимир Кучинский. Его сейчас ищут. Свидетелем стал еще один охранник «Стори» — он служил в спецназе Северо-Западной оперативной таможни.

