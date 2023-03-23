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    Участника СВО забили в Гатчине

    По делу о смерти участника СВО после драки в баре задержан боец СОБРа

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    21 комментарий

    Один задержан, второго ищут. Кто нанес смертельный удар участнику СВО у бара в Гатчине, устанавливает следствие.

    Двое силовиков оказались фигурантами дела о смерти участника СВО — один принимал участие в драке, второй драку видел. Об этом 23 марта сообщает 47news.

    По данным издания, 36-летним петербуржцем, которого накануне задержали на проспекте Авиаконструкторов, был один из охранников клуба «Стори» в Гатчине. Но это — подработка в свободное от несения службы в СОБРе время.

    По словам очевидцев, участника СВО Алексея Лымаря били двое. Один из них — ногами, причем когда мужчина упал. И это якобы был боец СОБРа. Второй — администратор клуба, который добивал Лымаря барным стулом по голове. Его личность установлена — это гражданин Белоруссии Владимир Кучинский. Его сейчас ищут. Свидетелем стал еще один охранник «Стори» — он служил в спецназе Северо-Западной оперативной таможни.

    41-летний участник СВО Алексей Лымарь скончался 20 марта в больнице через месяц после избиения в клубе. Было возбуждено уголовное дело, контроль над которым взял на себя Бастрыкин.

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    Комментарии 21

    Гость23 Мар 2023 в 13:27
    дискредитация, нет?
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