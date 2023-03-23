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    В Петербурге задержали подозреваемого в избиении участника СВО у клуба в Гатчине. После побоев мужчина умер в больнице

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    Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении участника СВО у клуба в Гатчине. Мужчина оказался петербуржцем.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 23 марта, 36-летнего мужчину взяли накануне около 11 утра у дома 3 по проспекту Авиаконструкторов.

    По предварительной информации, следствие полагает, что именно он ровно месяц назад подрался с 41-летним местным жителем Алексеем Лымарем у клуба «Стори» в Гатчине.

    Пострадавшего гатчинца на следующий день увезли в больницу с травмами, полученными в ходе драки. А 20 марта он скончался в стационаре.

    Алексей Лымарь.
    Алексей Лымарь.Фото: Предоставлено супругой
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    Клуб после этого закрыли. А расследование взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

    Алексей Лымарь
    Алексей ЛымарьФото: Предоставлено супругой
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    Ранее возбужденное дело было переквалифицировано на статью 111, часть 4 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    47news.ru

    предоставлено супругой

    Алексей Лымарь.
    Алексей Лымарь.Фото: Предоставлено супругой
    Алексей Лымарь
    Алексей ЛымарьФото: Предоставлено супругой

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    Комментарии 20

    Гость23 Мар 2023 в 10:09
    Беспредел
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