В Петербурге задержали подозреваемого в избиении участника СВО у клуба в Гатчине. После побоев мужчина умер в больнице

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении участника СВО у клуба в Гатчине. Мужчина оказался петербуржцем.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 23 марта, 36-летнего мужчину взяли накануне около 11 утра у дома 3 по проспекту Авиаконструкторов.



По предварительной информации, следствие полагает, что именно он ровно месяц назад подрался с 41-летним местным жителем Алексеем Лымарем у клуба «Стори» в Гатчине.

Пострадавшего гатчинца на следующий день увезли в больницу с травмами, полученными в ходе драки. А 20 марта он скончался в стационаре.