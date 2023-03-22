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    Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти участника СВО, избитого в Гатчине

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    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела, возбуждённого по факту смерти участника СВО, избитого у клуба в Гатчине. Об этом 21 марта СК сообщил в телеграм-канале.

    По информации следствия, 41-летний мужчина 20 марта умер в больнице после избиения охранниками возле увеселительного заведения. Врачам его жизнь спасти не удалось.

    Напомним, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В качестве потерпевшей по делу проходит жена погибшего. Ранее она рассказала о том, как развивались события 22 февраля, когда произошёл конфликт у клуба «Сторис» – ссора, перешедшая в избиение, началась после того, как Алексея – так звали погибшего – не пустили в заведение.

    На следующий день после избиения Алексей почувствовал себя плохо, отправился с супругой в больницу. Там у него диагностировали множественные повреждения, через некоторое время мужчина перенёс инсульт, а затем впал в кому, из которой уже не вышел.

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    ИзбиениеГатчинаСК России
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