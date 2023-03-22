Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти участника СВО, избитого в Гатчине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела, возбуждённого по факту смерти участника СВО, избитого у клуба в Гатчине. Об этом 21 марта СК сообщил в телеграм-канале.



По информации следствия, 41-летний мужчина 20 марта умер в больнице после избиения охранниками возле увеселительного заведения. Врачам его жизнь спасти не удалось.



Напомним, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В качестве потерпевшей по делу проходит жена погибшего. Ранее она рассказала о том, как развивались события 22 февраля, когда произошёл конфликт у клуба «Сторис» – ссора, перешедшая в избиение, началась после того, как Алексея – так звали погибшего – не пустили в заведение.

