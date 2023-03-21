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    Полиция установила, кто может быть причастен к смертельному избиению участника СВО в Гатчине

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    Петербургская полиция установила лицо, предположительно причастное к избиению участника СВО в Гатчине, который скончался в больнице. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Отмечается также, что 22 февраля полиция приезжала к клубу на Красной улице, возле которого разгорелся конфликт. По данным ведомства, у заведения правоохранители обнаружили раздевшегося по пояс мужчину в тактических перчатках, который был пьян, вел себя агрессивно и не реагировал на замечания. Гражданина увезли в отдел и отпустили, составив протокол о мелком хулиганстве.

    Однако на следующий день, говорится в публикации, из медучреждения сообщили о госпитализации этого человека с травмами, полученными в драке с персоналом клуба. От супруги пострадавшего полиция приняла заявление, а в больницу направила запрос о состоянии пациента. В связи со смертью мужчины материалы проверки передали в Следственный комитет.

    Как писала «Фонтанка», 41-летний участник СВО Алексей Лымарь скончался в больнице 20 марта. За месяц до этого, как сообщалось, он был избит у клуба на Красной улице в Гатчине. Супруга мужчины рассказывала, что проходила вместе с ним и знакомыми мимо заведения, Алексей захотел зайти внутрь и выпить, но его не пропустили охранники и в ходе ссоры якобы стали избивать.

    Также она отмечала, что, когда на место прибыли полиция и Росгвардия, супруг стал браниться и возмущаться, что нападавших на него не задерживают. За это его якобы ударили электрошокером и увезли в отдел, где выписали штраф и отпустили. Утром же мужчина почувствовал себя плохо, и пара отправилась в больницу.

    Впоследствии мужчину госпитализировали с переломами, синяками, ссадинами, контузией, ретроградной амнезией и разрывом пищевода. Затем у него случился инсульт, отказали почки и селезёнка, он впал в кому и умер. Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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