Полиция установила, кто может быть причастен к смертельному избиению участника СВО в Гатчине

Петербургская полиция установила лицо, предположительно причастное к избиению участника СВО в Гатчине, который скончался в больнице. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Отмечается также, что 22 февраля полиция приезжала к клубу на Красной улице, возле которого разгорелся конфликт. По данным ведомства, у заведения правоохранители обнаружили раздевшегося по пояс мужчину в тактических перчатках, который был пьян, вел себя агрессивно и не реагировал на замечания. Гражданина увезли в отдел и отпустили, составив протокол о мелком хулиганстве.

Однако на следующий день, говорится в публикации, из медучреждения сообщили о госпитализации этого человека с травмами, полученными в драке с персоналом клуба. От супруги пострадавшего полиция приняла заявление, а в больницу направила запрос о состоянии пациента. В связи со смертью мужчины материалы проверки передали в Следственный комитет.

Как писала «Фонтанка», 41-летний участник СВО Алексей Лымарь скончался в больнице 20 марта. За месяц до этого, как сообщалось, он был избит у клуба на Красной улице в Гатчине. Супруга мужчины рассказывала, что проходила вместе с ним и знакомыми мимо заведения, Алексей захотел зайти внутрь и выпить, но его не пропустили охранники и в ходе ссоры якобы стали избивать.