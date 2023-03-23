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    «АвтоВАЗ» назначил руководителя для бывшего завода Nissan в Петербурге. LADA там начнут собирать во втором полугодии

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    Генеральным директором производственной площадки LADA в Петербурге назначен Иван Миронов. Ранее он был советником президента АО «АвтоВАЗ».

    О назначении «Фонтанке» сообщили в пресс-службе предприятия 23 марта. С 2011 под 2018 год Иван Миронов работал в министерстве транспорта, дослужился до помощника министра. Затем был советником гендиректора ПАО «Группа ЛСР», а в 2019–2022 годах руководил аппаратом вице-губернатора Петербурга. На всех этих этапах его начальником был Максим Соколов, который с прошлого года возглавляет «АвтоВАЗ». С июня 2022-го Иван Миронов стал его старшим советником и курировал в том числе интеграцию петербургского завода в периметр предприятия.

    Сам Соколов, желая ему удачи на должности гендиректора производственной площадки, выразил уверенность, что при ее работе будут задействованы мощности местных поставщиков для локализации автомобилей. Выпуск машин сегментов C и D под брендом LADA здесь должен начаться во втором полугодии.

    99-процентную долю в уставном капитале «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» «АвтоВАЗ» приобрел в феврале 2023 года, сейчас оформляет документы и получает согласования для переименования площадки в «LADA — Санкт-Петербург». Еще в декабре 2022 года Максим Соколов, рассказывая о планах по реанимации завода, признал, что помогать в этом будут китайские компании.

    «Фонтанка» писала, что рабочие бывшего завода «Ниссан» находятся в простое, предприятие выплачивает им 2/3 окладов. Однако в последние дни оно начало требовать, чтобы сотрудники выходили на предприятие, хотя прямо сейчас конвейер на запущен. Это, в частности, лишает рабочих возможностей для подработки на стороне. В самом «АвтоВАЗе» подчеркнули, что никаких массовых сокращений не проводят, а часть персонала в простое находится на рабочих местах «в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ».

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