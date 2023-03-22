Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам еще на год

Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии до 31 марта 2024 года, сообщает 22 марта ČTK. Решение о прекращении выдачи виз гражданам этих стран было принято после 24 февраля прошлого года.



Кроме того, запрет распространили и на тех россиян и белорусов, у которых есть паспорта других государств — разрешения на долговременное пребывание и визы им будут выдавать только в гуманитарных случаях.



О том, как россияне ездят в страны Европы после того, как многие европейские страны объявили о прекращении выдачи виз, читайте в материале «Фонтанки».

