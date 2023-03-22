Шойгу наградил лётчиков, перехвативших американский дрон над Чёрным морем

Министр обороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества лётчиков, которые предотвратили нарушение границ района проведения СВО американским беспилотником. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Награждённые лётчики рассказали, что получили задание вылететь на перехват БПЛА 14 марта. Установив, что беспилотник — это американский MQ-9, экипаж передал эту информацию на командный пункт, а затем приступил к манёврам, пытаясь заставить БПЛА, двигавшийся в сторону зоны СВО, изменить курс. Один из лётчиков отметил, что российский самолёт не вступал в контакт с летательным аппаратом.
Американский БПЛА упал в Чёрное море 14 марта. Командование США заявило, что аппарат потерпел крушение после столкновения с российским Су-27, а в российском Минобороны сообщили, что дрон упал из-за резкого манёвра, отметив, что российские самолёты с ним никак не контактировали. В оборонном ведомстве отметили, что истребители были подняты в воздух после того, как был зафиксирован полёт беспилотника с выключенными транспондерами и с нарушением воздушных границ зоны СВО. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, комментируя инцидент, сказал, что Россия постарается поднять обломки беспилотника из моря, в Вашингтоне заявили, что найти дрон будет невозможно.