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    Шойгу наградил лётчиков, перехвативших американский дрон над Чёрным морем

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    Министр обороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества лётчиков, которые предотвратили нарушение границ района проведения СВО американским беспилотником. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

    Награждённые лётчики рассказали, что получили задание вылететь на перехват БПЛА 14 марта. Установив, что беспилотник — это американский MQ-9, экипаж передал эту информацию на командный пункт, а затем приступил к манёврам, пытаясь заставить БПЛА, двигавшийся в сторону зоны СВО, изменить курс. Один из лётчиков отметил, что российский самолёт не вступал в контакт с летательным аппаратом.

    Американский БПЛА упал в Чёрное море 14 марта. Командование США заявило, что аппарат потерпел крушение после столкновения с российским Су-27, а в российском Минобороны сообщили, что дрон упал из-за резкого манёвра, отметив, что российские самолёты с ним никак не контактировали. В оборонном ведомстве отметили, что истребители были подняты в воздух после того, как был зафиксирован полёт беспилотника с выключенными транспондерами и с нарушением воздушных границ зоны СВО. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, комментируя инцидент, сказал, что Россия постарается поднять обломки беспилотника из моря, в Вашингтоне заявили, что найти дрон будет невозможно.

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    Комментарии 9

    Гость22 Мар 2023 в 18:41
    Писюны
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