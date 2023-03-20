Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина

Венгрия наложила вето на публикацию совместного заявления стран Евросоюза об ордере на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом 20 марта со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в связи с позицией Будапешта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель опубликовал заявление от своего имени, приняв к сведению решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. По данным издания, Венгрия может высказать свою позицию на саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 23–24 марта.

Решение МУС о выдаче ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой было обнародовано 17 марта. В публикации отмечалось, что они предположительно несут ответственность за военное преступление, связанное с незаконным перемещением детей с территории Украины на территорию России.