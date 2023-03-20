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    Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина

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    Венгрия наложила вето на публикацию совместного заявления стран Евросоюза об ордере на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом 20 марта со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

    Отмечается, что в связи с позицией Будапешта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель опубликовал заявление от своего имени, приняв к сведению решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. По данным издания, Венгрия может высказать свою позицию на саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 23–24 марта.

    Решение МУС о выдаче ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой было обнародовано 17 марта. В публикации отмечалось, что они предположительно несут ответственность за военное преступление, связанное с незаконным перемещением детей с территории Украины на территорию России.

    В Кремле заявили, что Россия не признает юрисдикцию МУС и считает его решения ничтожными. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и четверых судей МУС. О том, как на выдачу ордера отреагировали в России и в мире, читайте в материале «Фонтанки».

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