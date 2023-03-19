Границу в Брянской области укрепят дополнительными блокпостами

В Брянской области на приграничных территориях дополнительно построят 17 блокпостов. Об этом 19 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



По словам Богомаза, все работы по строительству и отделке блокпостов местные подрядные организации выполняют безвозмездно. В воскресенье губернатор осмотрел уже готовые объекты, на которых в ближайшее время начнут нести службу сотрудники УМВД и Росгвардии.



Напомним, в начале марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. Члены ДРГ отрыли стрельбу по автомобилю, в результате их действий один человек погиб, ранение получил ребенок. Позже президент Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. 9 марта в министерстве обороны рассказали, что в ответ на теракт по объектам военной инфраструктуры ОПК и энергетики Украины был нанесен удар ракетами «Кинжал».

