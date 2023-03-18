СКА победил в перестрелке с «Торпедо». Чуть не забил даже вратарь

Второй матч серии СКА — «Торпедо» прошел гораздо веселее первого: команды в общей сложности забил девять голов. В итоге сильнее оказались петербуржцы. Первый матч двух самых зрелищных и результативных команд регулярного чемпионата получился напряженным, но не особо результативным. СКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1, причем победную шайбу забросили лишь в овертайме. Стоит отметить, что петербургскому клубу в той встрече повезло. «Торпедо» действовал острее, создал больше опасных моментов и даже в овертайме был ближе к голу, но удача была на стороне СКА в тот вечер. И, кажется, главный тренер Роман Ротенберг это тоже понимал.

«Этот матч — небольшой сбой в системе СКА. Победителей не судят», — заявил он после игры.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Второй матч прошел уже по-другому сценарию. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов у гостиницы на Лиговском проспекте проводил автобус с командой, а сам отправился до Ледового дворца на метро. Как он объяснил журналистам, ему просто захотелось узнать, «чем живут петербуржцы». Что именно он там увидел, тренер не стал уточнять.



В этот раз команды решили не ждать два периода и начали забивать сразу. Первым отличилось в меньшинстве «Торпедо». На второй минуте игры защитника Николая Буренова наказали малым штрафом за подножку. Спустя 40 секунд нижегородцы убежали в контратаку. Белорусский форвард Андрей Белевич прорвался в зону СКА по правому краю и попытался сделать передачу в центр. Его пас попал в ногу защитника СКА Александра Никишина. Вратарь Дмитрий Николаев реагировал на передачу и двинулся в противоположный угол, но шайба отскочила обратно к Белевичу, который отправил ее в пустой угол.



СКА ответил на 7-й минуте после молниеносной атаки. Точный бросок нанес Василий Глотов с гениальной передачи Марата Хайруллина.



И тут что-то случилось с защитой «Торпедо». После очередной ошибки нижегородцев один на один с вратарем Иваном Кульбаковым убежал Никитай Гусев, но, на удивление, бросок у него получился совсем бесхитростным и голкипер гостей легко спас. Более успешно воспользовался провалом «Торпедо» на 15 минуте Михаил Воробьев. Тут стоит отметить Валентина Зыкова, который своей передачей отрезал сразу трех нижегородцев.



Игроки «Торпедо» в первом периоде буквально валились с ног.



Второй период получился еще более веселым. «Торпедо» сначала сравняло: шайба после щелчка Максима Федотова попала в конек Артему Михееву, а оттуда — в ворота.



После этого армейцы забили дважды подряд. Сначала отличился Эмиль Галимов.



А потом и Никитай Камалова, забивший с отрицательного угла рикошетом от вратаря.



В этот момент показалось, что сегодня не день «Торпедо», но нижегородцы все же не опустили руки и бросились догонять. Андрей Белевич подкараулил отскок перед воротами голкипера СКА Дмитрия Николаева и забил третий гол своей команды. Но тут же Никита Гусев снайперским броском из левого круга вбрасывания сделал счет 5:3.



Но на перерыв команда Игоря Ларионова ушла с минимальным отставанием. Николай Коваленко проскользнул сквозь всю оборону СКА как через масло и забил четвертую шайбу «Торпедо».

В третьем периоде СКА словно устал от такого веселого хоккея и решил сыграть более сдержанно, сосредоточившись на обороне. Хоккеисты «Торпедо» выложились на полную, было несколько опасных попыток, но забить так и не удалось. В конце они заменили вратаря на шестого полевого игрока, но вместо того, чтобы сравнять, чуть не получили шестую шайбу в свои ворота от голкипера СКА: тот попал в штангу.

