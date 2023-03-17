Великовозрастного коллекционера штрафов ГИБДД от ареста машины в Петербурге пришлось спасать маме

Водитель автомобиля в Приморском районе Петербурга едва не лишился своего «железного коня» из-за нежелания оплачивать более сотни накопленных штрафов за нарушения ПДД. Вместо него по долгам рассчиталась его мать.
Сотрудники ГИБДД остановили на Вербной улице автомобиль LADA Priora для проверки документов, и оказалось, что 29-летний водитель автомобиля давно числится злостным нарушителем ПДД и при этом не платит штрафы, сообщает 17 марта пресс-служба УФССП по Петербургу. Молодой человек накопил 133 неоплаченных штрафа на общую сумму 233 тысячи рублей.
Инспекторы связались с судебными приставами, которые оперативно подъехали на место и разъяснили должнику, что если тот не погасит задолженность, его машина отправится на спецстоянку. Однако на должника такая перспектива впечатления не произвела. Выход из ситуации нашла пассажирка «Лады», которая оказалась матерью водителя. Она оплатила долг вместо сына через мобильный банк, и оба смогли продолжить поездку.