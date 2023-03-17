Великовозрастного коллекционера штрафов ГИБДД от ареста машины в Петербурге пришлось спасать маме

Водитель автомобиля в Приморском районе Петербурга едва не лишился своего «железного коня» из-за нежелания оплачивать более сотни накопленных штрафов за нарушения ПДД. Вместо него по долгам рассчиталась его мать.



Сотрудники ГИБДД остановили на Вербной улице автомобиль LADA Priora для проверки документов, и оказалось, что 29-летний водитель автомобиля давно числится злостным нарушителем ПДД и при этом не платит штрафы, сообщает 17 марта пресс-служба УФССП по Петербургу. Молодой человек накопил 133 неоплаченных штрафа на общую сумму 233 тысячи рублей.