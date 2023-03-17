Полуночный «ковбой» получил наказание за стрельбу по окну на юге Петербурга

В Петербурге решили судьбу стрелка, который июльской ночью открыл огонь по окну дома 53/1 на 2-й Комсомольской улице. Он получил год условно с таким же испытательным сроком, сообщает 17 марта объединенная пресс-служба судов города.



Суд установил, что мужчина стрелял из пневматического газобаллонного пистолета Stalker SPM, повредил оконное стекло и напугал хозяйку жилища. Как писала «Фонтанка», из рамы достали металлический шарик.

При задержании 38-летний нарушитель сбросил на газон пистолет и нож, но сотрудники полиции их заметили.