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    Полуночный «ковбой» получил наказание за стрельбу по окну на юге Петербурга

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    В Петербурге решили судьбу стрелка, который июльской ночью открыл огонь по окну дома 53/1 на 2-й Комсомольской улице. Он получил год условно с таким же испытательным сроком, сообщает 17 марта объединенная пресс-служба судов города.

    Суд установил, что мужчина стрелял из пневматического газобаллонного пистолета Stalker SPM, повредил оконное стекло и напугал хозяйку жилища. Как писала «Фонтанка», из рамы достали металлический шарик.

    При задержании 38-летний нарушитель сбросил на газон пистолет и нож, но сотрудники полиции их заметили.

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