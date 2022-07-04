Полуночные «ковбои» развлекались стрельбой по окнам домов на юге Петербурга

Полиция Красносельского района задержала мужчину после заявления о стрельбе по окнам дома. Он пытался сбросить на газон пистолет и нож.



Сообщение о том, что у дома 53 по 2-й Комсомольской улице неизвестные стреляют по окнам, поступило в правоохранительные органы накануне около 0:40, стало известно «Фонтанке» 4 июля. На место направили наряды ОВО, ППС и ГИБДД.



В половине второго ночи сотрудники полиции у дома 249, корпус 1, по проспекту Народного Ополчения задержали подозреваемого в стрельбе — 38-летнего мужчину. Он сбросил на газон пистолет и нож, но это увидели сотрудники.

