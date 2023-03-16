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    Прокуратура признала незаконным отказ возбудить уголовное дело по уничтожению дачи Максимова в Ломоносове

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    Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга
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    Прокуратура Петродворцового района Петербурга по жалобе комитета по охране памятников признала незаконным отказ полиции возбуждать уголовное дело из-за пожара на даче Максимова в Ломоносове и вернула материалы для проведения дополнительной проверки. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба КГИОП.

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    Владельцем дачи является Всеволожский специализированный дом ребенка, который подчиняется областному комитету по здравоохранению. Как указывает петербургский комитет по охране памятников, с 2017 года дом ребенка не выделял деньги, чтобы сохранить памятник.

    В апреле прошлого года в историческом деревянном здании разгорелся пожар. После этого КГИОП подавал в ОМВД России по Петродворцовому району заявления о возбуждении уголовного дела, но трижды получил отказ. Последний отказ ведомство обжаловало в прокуратуре, которая вернула материалы, сочтя, что отказ в возбуждении дела был незаконным, а доследственная проверка — неполной.

    Кроме того, КГИОП судится с собственником в арбитраже, комитет проиграл в первой инстанции, в настоящее время дело рассматривается в апелляции. Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд отложил заседание, чтобы стороны смогли высказать свою позицию о назначении судебной экспертизы, которая покажет, возможно ли проведение работ по консервации и реставрации здания.

    Дача Максимова была построена в 1892 году и является памятником федерального значения. Она располагается по адресу: Краснофлотское шоссе, 16.

    Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга

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