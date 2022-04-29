    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 0

    5 м/с, с-з

    767мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Историческую дачу Максимова тушат по повышенному номеру сложности в Ломоносове

    2255
    обсудить

    В Ораниенбауме горит памятник архитектуры федерального значения — деревянная дача Максимова 1892 года постройки, где ранее располагался Ломоносовский психоневрологический дом ребенка.

    Как сообщили ближе к вечеру 29 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании по адресу: Петродворцовый район, Краснофлотское шоссе, д. 16 поступила в 16:34.

    По уточненным данным спасателей, происходит горение в двухэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 600 кв. метров.

    В 16:43 пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС.

    Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

    К ликвидации пожара привлечено 9 единиц техники и 36 человек личного состава.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close