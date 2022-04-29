Историческую дачу Максимова тушат по повышенному номеру сложности в Ломоносове

В Ораниенбауме горит памятник архитектуры федерального значения — деревянная дача Максимова 1892 года постройки, где ранее располагался Ломоносовский психоневрологический дом ребенка.

Как сообщили ближе к вечеру 29 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании по адресу: Петродворцовый район, Краснофлотское шоссе, д. 16 поступила в 16:34.



По уточненным данным спасателей, происходит горение в двухэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 600 кв. метров.

В 16:43 пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС.



Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.



К ликвидации пожара привлечено 9 единиц техники и 36 человек личного состава.

