Раскрывали кражу — совершили грабеж. В Петербурге суд вынес приговор находчивым оперативникам

Приморский районный суд огласил приговор в отношении бывшего оперуполномоченного из 53-го отдела Сергея Иванченко, а также полицейских Станислава Максимова и Ольги Пуровой. Троица обвинялась в превышении должностных полномочий, внесении ложных сведений, грабеже, нарушении неприкосновенности жилища, злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности 16 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

25 августа Иванченко при исполнении прибыл к дому 17 в Дмитровском переулке. Оперуполномоченный желал найти подозреваемого в краже, но в квартире, где он проживал, был только его родственник. Иванченко в ходе разговора с мужчиной нанес ему удары в живот и по голове. Вместе с коллегой Максимовым они незаконно составили протокол на избитого родственника по статье о мелком хулиганстве, после чего тот понес административное наказание за правонарушение, которого не совершал.

Кроме того, Иванченко, сидя в салоне Renault Koleos с Пуровой, дал ей указание получить от задержанного мобильный телефон и снять с его карты 13 тысяч рублей. Пурова подчинилась. При поступлении дела в суд Иванченко и Максимов обвинялись также в нарушении неприкосновенности жилища потерпевшего. Максимов отдельно обвинялся в том, что, не желая принимать решение по заявлению родственницы задержанного, не приобщил документы, представленные женщиной в качестве доказательств, чем нарушил права потерпевшей.

Фигуранты вину не признали. Иванченко и Максимов оправданы по статье о нарушении неприкосновенности жилища, Максимов также оправдан по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в связи с отсутствием состава преступления. За ложные сведения Иванченко и Максимов получили по 200 и 210 часов обязательных работ. В связи с истечением срока давности оба от наказания освобождены. За превышение должностных полномочий и грабеж Иванченко получил 3,5 года условно с двухлетним испытательным сроком и таким же запретом занимать должности на госслужбе.