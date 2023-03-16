    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, зап

    762мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.75eur80.88

    Раскрывали кражу — совершили грабеж. В Петербурге суд вынес приговор находчивым оперативникам

    3221
    18 комментариев

    Приморский районный суд огласил приговор в отношении бывшего оперуполномоченного из 53-го отдела Сергея Иванченко, а также полицейских Станислава Максимова и Ольги Пуровой. Троица обвинялась в превышении должностных полномочий, внесении ложных сведений, грабеже, нарушении неприкосновенности жилища, злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности 16 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    25 августа Иванченко при исполнении прибыл к дому 17 в Дмитровском переулке. Оперуполномоченный желал найти подозреваемого в краже, но в квартире, где он проживал, был только его родственник. Иванченко в ходе разговора с мужчиной нанес ему удары в живот и по голове. Вместе с коллегой Максимовым они незаконно составили протокол на избитого родственника по статье о мелком хулиганстве, после чего тот понес административное наказание за правонарушение, которого не совершал.

    Кроме того, Иванченко, сидя в салоне Renault Koleos с Пуровой, дал ей указание получить от задержанного мобильный телефон и снять с его карты 13 тысяч рублей. Пурова подчинилась.

    При поступлении дела в суд Иванченко и Максимов обвинялись также в нарушении неприкосновенности жилища потерпевшего. Максимов отдельно обвинялся в том, что, не желая принимать решение по заявлению родственницы задержанного, не приобщил документы, представленные женщиной в качестве доказательств, чем нарушил права потерпевшей.

    Фигуранты вину не признали. Иванченко и Максимов оправданы по статье о нарушении неприкосновенности жилища, Максимов также оправдан по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в связи с отсутствием состава преступления.

    За ложные сведения Иванченко и Максимов получили по 200 и 210 часов обязательных работ. В связи с истечением срока давности оба от наказания освобождены. За превышение должностных полномочий и грабеж Иванченко получил 3,5 года условно с двухлетним испытательным сроком и таким же запретом занимать должности на госслужбе.

    Пуровой за грабеж суд назначил 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевшего почти 200 тысяч рублей, 150 из которых заплатит Иванченко.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Злоупотребление должностными полномочиями
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close