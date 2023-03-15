Нарусова: Между дискредитацией и критикой добровольческих подразделений отсутствует граница

15 марта Совет Федерации одобрил законопроект об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольческих подразделений, участвующих в СВО. Против этой инициативы проголосовала только Людмила Нарусова. В споре со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко она обратила внимание на то, что между понятиями «дискредитация» и «критика» нет границы.
Нарусова напомнила Матвиенко о её заявлении про то, что «у нас нет гвоздей, а только китайские». По ее мнению, это высказывание можно было бы расценивать как дискредитацию промышленности.
Сенатор от Тувы также обратила внимание коллег на содержание понятия «добровольческие формирования», предположив, что оно может распространяться на частные военные компании, которые в России запрещены законодательно.
Согласно законопроекту, за дискредитацию добровольческих подразделений предусмотрено несколько видов наказания. Это может быть штраф до 5 млн рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за пять лет. Наказанием также могут быть лишение свободы на 15 лет или исправительные работы.