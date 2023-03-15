Нарусова: Между дискредитацией и критикой добровольческих подразделений отсутствует граница

15 марта Совет Федерации одобрил законопроект об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольческих подразделений, участвующих в СВО. Против этой инициативы проголосовала только Людмила Нарусова. В споре со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко она обратила внимание на то, что между понятиями «дискредитация» и «критика» нет границы.

Нарусова напомнила Матвиенко о её заявлении про то, что «у нас нет гвоздей, а только китайские». По ее мнению, это высказывание можно было бы расценивать как дискредитацию промышленности.