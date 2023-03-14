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    Гендиректор строительной фирмы в Петербурге заплатит 1 млн рублей за любовь жены к быстрой езде

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    Петербургская фирма осталась без служебной машины из-за любви жены гендиректора к быстрой езде и нежелания его самого платить за это штрафы. Вместе с исполнительским сбором он задолжал более 1 миллиона рублей.

    В Кировском районном отделе судебных приставов было возбуждено 150 исполнительных производств в отношении строительной фирмы на общую сумму 103 тысячи рублей, сообщает 14 марта пресс-служба УФССП по Петербургу. Оказалось, что супруга генерального директора регулярно нарушала ПДД на служебном Volkswagen Touareg фирмы и не оплачивала штрафы. Пристав разъяснил бизнесмену, что задолженность должна быть уплачена в срок и что при просрочке минимальный исполнительский сбор составляет 10 тысяч рублей за каждое правонарушение. Однако мужчина эту информацию проигнорировал, и в итоге ему придется заплатить исполнительский сбор в размере более 1 миллиона рублей.

    Пристав вынес запрет регистрационных действий для «Фольксвагена», после чего машину объявили в розыск. С помощью систем «Паутина» и «Безопасный город» сотрудники ведомства выяснили, что кроссовер систематически появляется на определенных улицах, и в итоге автомобиль нашли во дворе одного из домов по Ленинскому проспекту. Volkswagen арестовали и передали на ответственное хранение специализированной компании.

    После ареста машины гендиректор фирмы вышел на связь с приставом и пообещал расплатиться с долгами компании, однако оплату так и не произвел. Если мужчина не выплатит долг в ближайшее время, автомобиль продадут в счет погашения задолженностей.

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    ПетербургСудебные приставыШтрафы ГИБДД
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