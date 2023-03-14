Гендиректор строительной фирмы в Петербурге заплатит 1 млн рублей за любовь жены к быстрой езде

Петербургская фирма осталась без служебной машины из-за любви жены гендиректора к быстрой езде и нежелания его самого платить за это штрафы. Вместе с исполнительским сбором он задолжал более 1 миллиона рублей.



В Кировском районном отделе судебных приставов было возбуждено 150 исполнительных производств в отношении строительной фирмы на общую сумму 103 тысячи рублей, сообщает 14 марта пресс-служба УФССП по Петербургу. Оказалось, что супруга генерального директора регулярно нарушала ПДД на служебном Volkswagen Touareg фирмы и не оплачивала штрафы. Пристав разъяснил бизнесмену, что задолженность должна быть уплачена в срок и что при просрочке минимальный исполнительский сбор составляет 10 тысяч рублей за каждое правонарушение. Однако мужчина эту информацию проигнорировал, и в итоге ему придется заплатить исполнительский сбор в размере более 1 миллиона рублей.