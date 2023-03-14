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    На Биржевом мосту снова красуется трезубец Нептуна. Ремонт перил завершен

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    8 комментариев

    На Биржевой мост вернулись отремонтированные перила — теперь на нем снова красуется трезубец Нептуна. Одной из главных задач во время капремонта стало именно восстановление исторического ограждения, сообщает 14 марта пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

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    Трезубец характеризует Петербург как морскую столицу России — именно по нему жители и гости города узнают переправу, отмечают в учреждении. Для ремонта в мастерские перевезли 428 метров чугунного ограждения. За 60 лет службы в «агрессивном» петербургском климате на нем появились сколы, часть элементов потерялась, внесла свой вклад и коррозия.

    Специалисты очистили перила, нанесли несколько слоев грунта, покрасили специальными материалами и силами ОАО «Металлист» восстановили утраченные элементы — 574 элемента общим весом более 68 тонн.

    «Интересная особенность перил Биржевого моста — их конструкция: они не цельные, а сборные. Каждая секция похожа на конструктор и состоит из нескольких десятков элементов, не говоря уже про сотни деталей для крепления», — отмечают в «Мостотресте».

    Теперь подрядчику предстоит подготовить разводной механизм моста к навигационному периоду. Эти работы идут во внутренних помещениях моста, на переправе в рамках общего графика проводят технологические разводки.

    Капитальный ремонт Биржевого моста начался 1 октября 2021 года. Движение по нему было полностью закрыто, и запустили его вновь 30 ноября 2022 года. Полностью завершить ремонт планируют ко Дню города.

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    Комментарии 8

    Гость14 Мар 2023 в 12:56
    Трезубец - это кошерно
    +0−0
    Гость14 Мар 2023 в 12:21
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
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    Малый герб Украины
    Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg
    Детали
    Утверждён 19 февраля 1992
    Щит Английский, лазоревый с тонкой золотой каймой
    Прочие элементы Золотой тризуб
    Использование Здание Верховной рады Украины, официальные печати, документы, официальные регалии.
    Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе
    Большой Герб Украины (проект)
    Project of the Large coat of arms of Ukraine (color).png
    Детали
    Утверждён 24 августа 2021 года (принят в первом чтении)
    Корона Золотой венец Ярослава Мудрого
    Щит Английский, лазоревый с тонкой золотой каймой
    Щитодержатели Справа щита — Золотой коронованный лев (герб Галицкой Руси); слева щита — Казак в золотом мундире и червлёных шароварах, вооружённый золотыми мушкетом и саблей («рыцарь с самопалом»)
    Основание Лазорево-золотая лента или лазоревая лента с девизом, написанным золотом
    Девиз Воля. Согласие. Добро.
    Прочие элементы Золотой тризуб, золотая гроздь калины, золоты
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