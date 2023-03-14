На Биржевом мосту снова красуется трезубец Нептуна. Ремонт перил завершен

На Биржевой мост вернулись отремонтированные перила — теперь на нем снова красуется трезубец Нептуна. Одной из главных задач во время капремонта стало именно восстановление исторического ограждения, сообщает 14 марта пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Трезубец характеризует Петербург как морскую столицу России — именно по нему жители и гости города узнают переправу, отмечают в учреждении. Для ремонта в мастерские перевезли 428 метров чугунного ограждения. За 60 лет службы в «агрессивном» петербургском климате на нем появились сколы, часть элементов потерялась, внесла свой вклад и коррозия.

Специалисты очистили перила, нанесли несколько слоев грунта, покрасили специальными материалами и силами ОАО «Металлист» восстановили утраченные элементы — 574 элемента общим весом более 68 тонн.

«Интересная особенность перил Биржевого моста — их конструкция: они не цельные, а сборные. Каждая секция похожа на конструктор и состоит из нескольких десятков элементов, не говоря уже про сотни деталей для крепления», — отмечают в «Мостотресте».



Теперь подрядчику предстоит подготовить разводной механизм моста к навигационному периоду. Эти работы идут во внутренних помещениях моста, на переправе в рамках общего графика проводят технологические разводки.



Капитальный ремонт Биржевого моста начался 1 октября 2021 года. Движение по нему было полностью закрыто, и запустили его вновь 30 ноября 2022 года. Полностью завершить ремонт планируют ко Дню города.