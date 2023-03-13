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    Картаполов заявил, что в этом году призыв в армию пройдет по прежним правилам

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    Госдума намерена принять законопроект о повышении призывного возраста в России в ходе весенней сессии, а изменения начнут действовать со следующего года. Об этом 13 марта заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «В этом году призыв пройдет по прежним правилам. Этот год нужен для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, провели уточнение списков, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные», — отметил депутат.

    Соавтор инициативы, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, заявил, что «нет спешки, чтобы в одночасье» принять законопроект. Перед вступлением изменений в силу военкоматам предстоит провести «организационные мероприятия».

    «Фонтанка» писала, что законопроект, предусматривающий поэтапное изменение призывного возраста в России, был внесен в Думу 13 марта. Согласно документу, нижний предел призыва в армию предлагается повысить с 18 до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. Подробнее об изменениях — смотрите в наших карточках.

    Также читайте декабрьское интервью Картаполова «Фонтанке» о том, зачем Шойгу нужны 30-летние срочники и что это даст Вооруженным силам.

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