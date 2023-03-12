Российские военные следили за американским B-52 в Финском заливе и готовы были среагировать

Российские военные были готовы к прилету американского самолета B-52 и следили за ним, чтобы в случае чего среагировать, рассказал «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией.



«Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полете, следили за самолетом на всем протяжении его полета около границ Российской Федерации и Калининградской области в частности. В случае чего готовы были незамедлительно среагировать», — прокомментировал наш собеседник 12 марта.



Как писала «Фонтанка», американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, вылетел из Польши, пролетел от Таллина в сторону Петербурга, но развернулся в районе Гогланда в Финском заливе.

