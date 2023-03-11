Объясняем на картинках: какая рыба самая полезная, какая самая вредная и кому ее вообще нельзя

Перед тем как выбрать рыбу, прочитайте наш подробный гайд Фото: Илья Бархатов / 74.RU Поделиться Поделиться





Мы часто слышим, что в рыбе — сплошная польза. И тебе витамины, и полиненасыщенные жирные кислоты, и белок, который легко усваивается, и дефицитный в российских широтах йод. А вот о вреде говорят куда реже. Или не говорят вообще. Но мы говорим! С врачами. А потом рассказываем вам.

Что полезного есть в рыбе Врачи рекомендуют есть рыбу хотя бы дважды в неделю. В ней есть практически всё полезное для тела, мозга, сердца и суставов. Омега-3 жирные кислоты улучшают память и внимание, а в сочетании с селеном, витаминами D и группы B улучшают работу ЦНС. В то же время калий в компании с омега-3 регулирует артериальное давление и помогает расслабить гладкую мышечную ткань сосудов. Кроме того, содержащиеся в рыбе полезные вещества способны приостанавливать старение клеток, стимулировать репродуктивную функцию и снизить уровень холестерина.

В этой рыбе больше всего омега-3 Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Какая рыба самая полезная Польза рыбы заключается не только в количестве полиненасыщенных жирных кислот. Здесь играют роль сразу несколько показателей, в том числе белки, жиры и калорийность.

Самые полезные сорта рыбы Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





При этом врачи рекомендуют отдавать предпочтение морской рыбе. Ее ловят далеко от берега, что гарантирует экологическую чистоту. Самыми полезными специалисты называют лососевых. Особенно дикий лосось, который может похвастаться внушительным содержанием омега-3, кальция и витамина D. А вот в речной вреда больше. Какая рыба самая вредная — Если употреблять в пищу рыбу семейства карповых (лещ, подлещик и всё остальное), легко можно получить описторхоз, который не выварить, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Элементарно при приготовлении ухи из такой рыбы придется три-четыре раза менять воду, чтобы рыба прошла термическую обработку. А жарить ее нужно не меньше 20 минут, но тогда у вас останутся одни угли.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Природные очаги описторха находятся на значительных территориях бывшего СССР. Наибольшая степень зараженности приходится на Сибирь, а также на территории Юго-Восточной Азии.



В этой рыбе вы с большой долей вероятности встретите описторхоз Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Кроме того, некоторые виды рыб могут быть опасны из-за ртути, которая в них содержится. Среди них можно выделить королевскую макрель, треску, марлин, скумбрию и тунец. Рыба-меч тоже вызывает опасения. Не только из-за ртути. Эта рыба дорогая, и ее часто подделывают, нередко нарушая санитарные нормы.

Эта рыба накапливает в себе предостаточно ртути Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Но у разных видов рыбы есть и свои преимущества. Например, морская опережает речную по части жирных кислот, зато в речной больше белка и железа. Кроме того, чтобы доставить на прилавки морскую рыбу, ее, как правило, замораживают, из-за этого она теряет часть полезных свойств. А если была вторая или третья заморозка — вообще пиши пропало.

— У меня нет идеальной рыбы, я разную беру, для меня важны критерии свежести и безопасности, репутация поставщика и производителя, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.



Как определить качественную рыбу Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Считается также, что от 15 до 30% жира в рыбе являются насыщенными, и это заставляет нашу печень производить больше холестерина, закупоривающего артерии. Но в этом есть только доля правды. Прежде всего, говорят врачи, нужно помнить, что жиры играют в организме роль источника энергии и составляют 80% ее запасов. Кроме того, жиры отвечают за усвоение жирорастворимых витаминов, в частности витамина D, который находится в дефиците у большого количества людей. — Но вот чем могут быть чреваты, например, супы из форели, — говорит Галина Барташевич. — Сейчас продают брюшки на рыбные супы. Их могут есть абсолютно здоровые люди. Из них получается очень жирный и калорийный суп. Не каждая слизистая желудка это выдерживает. А вот супы на белой рыбе более мягкие, более спокойные.

Рыба помогает усваивать в организме витамин D, но на некоторую налегать всё же не стоит — кроме пользы могут быть и побочные эффекты Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Посмотрим на холестерин на примере креветок. В них его около 150 мг на 100 граммов продукта (для сравнения: в сметане 20%-ной жирности его содержится 87 мг на 100 граммов, а в сливочном масле — 170). И если съесть накануне биохимических анализов крови полкило креветок, то исследование покажет резкое повышение холестерина. Врачи отмечают, что, если каждый день съедать немного креветок, это может спровоцировать небольшой рост общего холестерина. Но произойдет это за счет повышения концентрации в крови липопротеинов высокой плотности — хорошего холестерина, который переносит строительные вещества в клетку.



Кому нельзя есть рыбу Морепродукты относятся к сильным аллергенам, поэтому рыбные блюда могут спровоцировать соответствующие реакции. Людям с заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы следует быть осторожнее с жирными сортами рыбы.

Кроме того, вред и польза морепродуктов зависят от того, где эти самые морепродукты до этого водились. — К сожалению, учитывая промышленность, морская вода за счет нефтяных пятен и продуктов человеческой жизнедеятельности богата ртутью, солями тяжелых металлов, свинцом, — говорит Галина Барташевич. — Также надо понимать, что искусственно выращенная рыба с добавлением пищевых красителей (так называемые красные сорта рыбы) — это не есть хорошо. В естественных условиях красная рыба имеет мясо не красного цвета, а слабо-оранжевого. Но производители добавляют красители, что снижает биологическую ценность этой рыбы.