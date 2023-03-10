«Радуга мешала всем». Директор ТЮЗа объяснила, почему театр сменил название фестиваля

Директор Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева Светлана Лаврецова на пресс-конференции в ТАСС ответила на вопрос «Фонтанки», почему театр все-таки решил отказаться от многолетнего названия своего фестиваля «Радуга», даже после того, как депутат Хинштейн в своем телеграм-канале призвал «сохранять здравый смысл» и «не впадать в крайности» в борьбе с ЛГБТ-пропагандой.

«Слово «Радуга» у нашего фестиваля мешало на протяжении 24 лет всем», — ответила директор ТЮЗа, добавив, что театру приходилось «отбиваться» еще во времена депутатства в петербургском Законодательном собрании Виталия Милонова.



«Всегда нам говорили, что мы поддерживаем сексуальные меньшинства, но мы объясняли всегда и получали поддержку: мы говорили, что у нас 7 цветов (для тех, кто не посвящен, у сексуальных меньшинств — 6). Нас это не касается, и к нам это не имеет никакого отношения».



Лаврецова объяснила решение о смене названия фестиваля следованием другим переменам в театре.

«Мы очень много всего поменяли в этой жизни, — фестиваль коренным образом поменяли, поменяли логотип театра, очень многое поменяли на фестивале, — сказала она. — И просто сегодня, к 140-летию Брянцева, к 100-летию театра, мы решили пропагандировать сам театр. Потому что иногда мы приезжаем в какой-то город на гастроли, и никто не знает, кто такой Брянцев, никто не знает аббревиатуру ТЮЗ. Поэтому для нас очень важно сегодня, чтобы наш театр звучал. Не название фестиваля, а имя нашего театра. Мы не ушли от какого-то названия — мы сохранили название фестиваля, соединили с именем Брянцева и с именем театра юных зрителей. Для нас это очень важно сейчас».



Говоря о репертуарной полике ТЮЗа, директор подчеркнула, что ТЮЗ никогда не был театром для малышей.

«Мы позиционируем себя как семейный театр, театр для юных — то есть для подростков, — сказала она. — Мы никогда не были театром для детей в чистом виде. Помните, политика нашего театра была: от 7 до 70. То есть все-таки от 7 лет, со школьной скамьи мы начинаем воспитывать, приобщать школьников к театральному искусству. Но они приходят с мамами и бабушками».

Ранее стало известно, что главным дирижером петербургского ТЮЗа стала Сусанна Цирюк.

