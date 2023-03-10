Главным режиссером ТЮЗа имени Брянцева назначили Сусанну Цирюк

Постановщик Сусанна Цирюк, лауреат премии «Золотая маска», назначена главным режиссером петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева. Она была представлена коллективу 9 марта.



«Я очень рада, что мне выпала честь поработать в этом прославленном театре, с его замечательной труппой, — заявила она. — Надеюсь, что наше сотрудничество, которое со многими началось еще на выпуске спектакля «Алые паруса», подарит нам позитивные эмоции и новые творческие победы».



Мюзикл «Алые паруса» был поставлен на большой сцене театра в 2019 году. Сусанна Цирюк известна как режиссер музыкального театра — она окончила соответствующий факультет петербургской консерватории. Работала режиссером-постановщиком Белорусского академического театра оперы и балета, преподавала в Белорусской государственной консерватории, ставила в Мариинском театре и в Ростовском государственном музыкальном театре.

