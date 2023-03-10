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    Первый пошел. Идеолог QR-сопротивления привел к криптоферме полковника полиции

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    Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»
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    В Петербурге задержали и обыскали важного полицейского. Ему прилетел привет от имени куратора нелегальной торговли Коновалова. У полковника нашли даже страсть к майнингу, но главная интрига не здесь. Похоже, и он заговорил.

    К полудню 9 марта сотрудники Управления собственной безопасности перевернули служебный кабинет замначальника УМВД по Василеостровскому району полковника полиции Андрея Сердюкова.

    Замначальника УМВД по Василеостровскому району полковник полиции Андрей Сердюков
    Замначальника УМВД по Василеостровскому району полковник полиции Андрей СердюковФото: УМВД по Василеостровскому району СПб
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    По информации нашего издания, к этому времени его уже допрашивали в Следственном комитете Петербурга по нашумевшей ранее барной теме с улицы Рубинштейна. Ключевое же имя в ней — Александр Коновалов.

    Александр Коновалов
    Александр КоноваловФото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Коновалов известен как куратор нелегальной торговли и идеолог ковидного сопротивления. Он был арестован в январе 2022-го. Тогда полиция пришла с обысками в его дом во Всеволожском районе, его офис в центре города и даже в отдел полиции Адмиралтейского района. По версии следствия, предприниматель передал 50 тысяч, полученные от управляющего антикафе Pacman на Вознесенском за договоренность о возвращении кальянов каким-то неустановленным полицейским. Сам Коновалов вину не признавал, а причиной ареста считал активизм — открытый протест против QR-кодов и других коронавирусных ограничений, введенных властями Петербурга.

    Пока полковника Сердюкова разминал следователь, на даче полицейского в Ленобласти тоже покопалось УСБ. Не то чтобы сенсация, но оперативники впервые наткнулись на коллегу, у кого 24 на 7 пыхтит криптоферма.

    Здесь важно вернуться к делу Коновалова. В конце января этого года его выпустили на домашний арест. Основанием стало заключение обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Кстати, к тому времени в дело Коновалова добавилось еще несколько обвинений, в том числе в посредничестве в передаче сотрудникам полиции взяток (в общей сумме под 2 миллиона рублей). Другое дело, что барные истории не имеют отношения к Васильевскому, где служит полковник Сердюков. Если не знать кадрового нюанса.

    В коноваловский период полковник работал именно в УВМД по Центральному району. Но если практика подобных задержания и обысков диктует выход следствия на арест, то в нашем случае логика не сработала. По данным «Фонтанки», полковника отпустили под подписку о невыезде.

    Столь вегетарианское обращение с подозреваемым наталкивает на мысль, что и он, как Коновалов, заключает сделку. И, конечно, от него хотят слышать отнюдь не о нарушениях санитарных правил на Рубинштейна или еще где. Хотя если отпустили, то уже услышали.

    Настроение у кого-то пасмурное.

    Галина Бояркова, Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

    Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»
    Замначальника УМВД по Василеостровскому району полковник полиции Андрей Сердюков
    Замначальника УМВД по Василеостровскому району полковник полиции Андрей СердюковФото: УМВД по Василеостровскому району СПб
    Александр Коновалов
    Александр КоноваловФото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

    После введения в Петербурге ковидных ограничений в 2020 году Александр Коновалов возглавил барное сопротивление. Его заведения возобновили работу в первую волну, не дожидаясь разрешения властей, и открыто игнорировали «комендантский час» для общепита. Апогеем противостояния со Смольным стал штурм бара Commode: забаррикадировавшиеся там сотрудники получили удары дубинками. После введения в Петербурге режима ковидных QR-кодов Александр Коновалов возглавил борьбу с ними.

    Благодаря этой позиции вокруг предпринимателя сформировался своеобразный фан-клуб, в основном состоящий из противников обязательной вакцинации и ковид-диссидентов. В чате сторонников Коновалова состоит около 3 тысяч человек. Пока предприниматель был под арестом, его участники собирали деньги на передачи, ходили на заседания, писали жалобы в различные инстанции и даже рисовали портреты идеолога QR-сопротивления.

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