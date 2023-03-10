Первый пошел. Идеолог QR-сопротивления привел к криптоферме полковника полиции

В Петербурге задержали и обыскали важного полицейского. Ему прилетел привет от имени куратора нелегальной торговли Коновалова. У полковника нашли даже страсть к майнингу, но главная интрига не здесь. Похоже, и он заговорил.
К полудню 9 марта сотрудники Управления собственной безопасности перевернули служебный кабинет замначальника УМВД по Василеостровскому району полковника полиции Андрея Сердюкова.
По информации нашего издания, к этому времени его уже допрашивали в Следственном комитете Петербурга по нашумевшей ранее барной теме с улицы Рубинштейна. Ключевое же имя в ней — Александр Коновалов.
Коновалов известен как куратор нелегальной торговли и идеолог ковидного сопротивления. Он был арестован в январе
Пока полковника Сердюкова разминал следователь, на даче полицейского в Ленобласти тоже покопалось УСБ. Не то чтобы сенсация, но оперативники впервые наткнулись на коллегу, у кого 24 на 7 пыхтит криптоферма.
Здесь важно вернуться к делу Коновалова. В конце января этого года его выпустили на домашний арест. Основанием стало заключение обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Кстати, к тому времени в дело Коновалова добавилось еще несколько обвинений, в том числе в посредничестве в передаче сотрудникам полиции взяток (в общей сумме под
В коноваловский период полковник работал именно в УВМД по Центральному району. Но если практика подобных задержания и обысков диктует выход следствия на арест, то в нашем случае логика не сработала. По данным «Фонтанки», полковника отпустили под подписку о невыезде.
Столь вегетарианское обращение с подозреваемым наталкивает на мысль, что и он, как Коновалов, заключает сделку. И, конечно, от него хотят слышать отнюдь не о нарушениях санитарных правил на Рубинштейна или еще где. Хотя если отпустили, то уже услышали.
Настроение у кого-то пасмурное.
Галина Бояркова, Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»