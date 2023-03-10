Мужчину, державшего в заложниках сына и стрелявшего в сторону силовиков в Нижневартовске, арестовали на два месяца

Жителя Нижневартовска, удерживавшего трехлетнего сына в заложниках, арестовали на два месяца. Об этом 10 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Утром в четверг, 9 марта, в Нижневартовске, как пишет издание 86.RU, мужчина открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. В полицию от его жены поступил вызов. Женщина рассказала, что муж в неадекватном состоянии заперся с сыном в квартире. Он угрожал суицидом и говорил, что убьет ребенка.

После переговоров мужчина отпустил сына, а затем сам сдался силовикам. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 (незаконное лишение свободы) и статьи 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

