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    Мужчину, державшего в заложниках сына и стрелявшего в сторону силовиков в Нижневартовске, арестовали на два месяца

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    Жителя Нижневартовска, удерживавшего трехлетнего сына в заложниках, арестовали на два месяца. Об этом 10 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

    Утром в четверг, 9 марта, в Нижневартовске, как пишет издание 86.RU, мужчина открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. В полицию от его жены поступил вызов. Женщина рассказала, что муж в неадекватном состоянии заперся с сыном в квартире. Он угрожал суицидом и говорил, что убьет ребенка.

    После переговоров мужчина отпустил сына, а затем сам сдался силовикам. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 (незаконное лишение свободы) и статьи 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

    Как сообщает региональный СК, житель Нижневартовска 1978 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов из окна квартиры, в том числе и в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. В этот момент в квартире с мужчиной находился его сын.

    Ребенок, которого удерживал отец, сейчас вместе со старшей сестрой и мамой находится у бабушки.

    Вскоре стало известно, что мужчину исключили из «Единой России».

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