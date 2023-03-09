В Нижневартовске мужчина стреляет с балкона и удерживает ребенка в квартире

В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа мужчина удерживает в квартире ребенка. При попытке вскрыть двери сотрудниками МЧС он произвел несколько выстрелов с балкона в воздух. Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Югре.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о муже, который находится в неадекватном состоянии, угрожает убийством, а также заперся в квартире с ребенком.

«Дверь никому не открывает. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух», — рассказали в полиции.



О пострадавших не сообщается. Жильцов дома, по предварительным данным, эвакуировали. Как рассказала агентству омбудсмен по региону Людмила Низамова, у отца, удерживающего мальчика, в комнате стоит веб-камера. «Сейчас силовики смотрят по ней за ребенком. По предварительной информации, с ним всё хорошо, он не пострадал, угрозы его здоровью и жизни в настоящий момент нет», — объяснила она.



С мужчиной ведут переговоры по поводу освобождения ребенка. По словам Низамовой, в семье два ребенка, есть еще девочка школьного возраста. «Ружье у него [отца детей] было оформлено официально», — добавила она.