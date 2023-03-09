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    В Нижневартовске мужчина стреляет с балкона и удерживает ребенка в квартире

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    В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа мужчина удерживает в квартире ребенка. При попытке вскрыть двери сотрудниками МЧС он произвел несколько выстрелов с балкона в воздух. Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Югре.

    В полицию поступило сообщение от местной жительницы о муже, который находится в неадекватном состоянии, угрожает убийством, а также заперся в квартире с ребенком.

    «Дверь никому не открывает. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух», — рассказали в полиции.

    О пострадавших не сообщается. Жильцов дома, по предварительным данным, эвакуировали.

    Как рассказала агентству омбудсмен по региону Людмила Низамова, у отца, удерживающего мальчика, в комнате стоит веб-камера. «Сейчас силовики смотрят по ней за ребенком. По предварительной информации, с ним всё хорошо, он не пострадал, угрозы его здоровью и жизни в настоящий момент нет», — объяснила она.

    С мужчиной ведут переговоры по поводу освобождения ребенка.

    По словам Низамовой, в семье два ребенка, есть еще девочка школьного возраста. «Ружье у него [отца детей] было оформлено официально», — добавила она.

    По данным издания Muksun.fm, мужчина принял какие-то таблетки и требует, чтобы «с ним поговорили люди».

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