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    Мужчину, стрелявшего в сторону силовиков в Нижневартовске и взявшего сына в заложники, исключили из «Единой России»

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    Жителя Нижневартовска Владимира Широкова, устроившего стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов и удерживавшего сына в квартире, исключили из партии «Единая Россия». Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального исполкома партии Николая Заболотнева.

    «Исключен из партии «Единая Россия» в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Он являлся одним из членов отделения парии в Нижневартовске. Поведение Владимира Широкова недопустимо», — рассказал он.

    Стрельба и захват в заложники ребенка в Нижневартовске — что известно?

    Сегодня утром в Нижневартовске, как пишет издание 86.ru, мужчина открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. В полицию от его жены поступил вызов. Женщина рассказала, что муж в неадекватном состоянии заперся с сыном в квартире. Он угрожал суицидом и говорил, что убьет ребенка.

    После переговоров мужчина отпустил сына, а затем сам сдался силовикам. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 (незаконное лишение свободы) и статьи 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

    Как сообщает региональный СК, житель Нижневартовска 1978 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов из окна квартиры, в том числе и в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. В этот момент в квартире с мужчиной находился его сын.

    Ребенок, которого удерживал отец, сейчас вместе со старшей сестрой и мамой находится у бабушки.

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