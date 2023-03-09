Ребенка, которого отец держал в заложниках, освободили. В Нижневартовск вылетела губернатор Югры

В Нижневартовск на место, где мужчина устроил стрельбу и взял сына в заложники, вылетела губернатор Югры Наталья Комарова. Ребенок уже освобожден, уточняет ТАСС. Об этом 9 марта сообщил Telegram-канал «Югра. Официально».

Также на борту самолета находятся главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симанок и глава УМВД по Югре Дамир Сатретдинов.

В настоящее время, как передает ТАСС, удерживаемый мужчиной ребенок освобожден. Предварительно, он не получил ранений. «Всё хорошо. Ребенок освобожден. С мужчиной работают силовики», — сказал собеседник агентства.