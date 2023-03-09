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    Ребенка, которого отец держал в заложниках, освободили. В Нижневартовск вылетела губернатор Югры

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    22 комментария

    В Нижневартовск на место, где мужчина устроил стрельбу и взял сына в заложники, вылетела губернатор Югры Наталья Комарова. Ребенок уже освобожден, уточняет ТАСС. Об этом 9 марта сообщил Telegram-канал «Югра. Официально».

    Также на борту самолета находятся главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симанок и глава УМВД по Югре Дамир Сатретдинов.

    В настоящее время, как передает ТАСС, удерживаемый мужчиной ребенок освобожден. Предварительно, он не получил ранений. «Всё хорошо. Ребенок освобожден. С мужчиной работают силовики», — сказал собеседник агентства.

    По данным 86.ru, сам стрелявший сдался, его задержали силовики.

    Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 (незаконное лишение свободы) и статьи 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

    Как сообщает региональный СК, житель Нижневартовска 1978 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов из окна квартиры, в том числе и в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. В этот момент в квартире с мужчиной находился его сын.

    Стрельба и захват в заложники ребенка в Нижневартовске — что известно?

    Сегодня утром в Нижневартовске, как пишет издание 86.ru, мужчина открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. В полицию от его жены поступил вызов. Женщина рассказала, что муж в неадекватном состоянии заперся с сыном в квартире. Он угрожал суицидом и говорил, что убьет ребенка.

    Запершийся мужчина работал в нижневартовском МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города» и был уволен. Причину и дату увольнения в мэрии не назвали.

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    НижневартовскЮграЗаложникСтрельба
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    Комментарии 22

    Гость09 Мар 2023 в 11:30
    там у них все в доле
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