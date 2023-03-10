Песков об уехавших: Гонятся за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшее — это Родина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о скопившихся на выезде из Грузии автомобилях, на которых в Россию возвращаются те, кто уехал после объявления частичной мобилизации. В разговоре с журналистами 10 марта он отметил, что люди свободны в своих передвижениях, они «уезжают, возвращаются, приезжают».
Всегда есть часть населения, которая на фоне тех или иных событий готова с лёгкостью сменить место жительства, отметил представитель Кремля, призвав не преувеличивать количество таких людей.
«Они гонятся всё время за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшим, наверное, является Родина. В то же время никто им не мешает поискать счастья и на стороне», — сказал Песков.
После нескольких дней протестов в Грузии на пропускном пункте «Верхний Ларс» зафиксировали рост числа автомобилей, направляющихся в Россию. Накануне на «Яндекс.Картах» была видна многокилометровая пробка, сегодня затора уже нет. По информации Северо-Кавказского таможенного управления, количество машин, покинувших Грузию, за сутки выросло почти в два раза — утром 10 марта было известно о 1 788 оформленных автомобилях, 9 марта пропустили 993 машины.
Напомним, что протесты в Грузии начались 7 марта, когда парламент страны в первом чтении принял закон об иностранных агентах. Митингующие вышли на улицы, поскольку боялись, что закон помешает Грузии на пути в ЕС и поставит под угрозу свободу слова. 10 марта спикер грузинского парламента сообщил о прекращении рассмотрения законопроекта.