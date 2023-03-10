Песков об уехавших: Гонятся за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшее — это Родина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о скопившихся на выезде из Грузии автомобилях, на которых в Россию возвращаются те, кто уехал после объявления частичной мобилизации. В разговоре с журналистами 10 марта он отметил, что люди свободны в своих передвижениях, они «уезжают, возвращаются, приезжают».



Всегда есть часть населения, которая на фоне тех или иных событий готова с лёгкостью сменить место жительства, отметил представитель Кремля, призвав не преувеличивать количество таких людей.