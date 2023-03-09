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    Неисправность, восьмерка в небе и двигатель. Что известно о внеплановой посадке самолета в Пулково

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    Северо-Западная транспортная прокуратура заинтересовалась авиаинцидентом с самолетом компании «Ижавия» в Петербурге, который произошел днем 9 марта. Ведомство проверит, достаточно ли ответственные лица исполняли законодательство о безопасности.

    Вылетевший из Пулково в 15:48 «Боинг-737», который должен был следовать из Петербурга в Ижевск, «нарисовал» в небе восьмерку и вернулся в аэропорт. По предварительным данным, самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба СЗТП. На борту «Боинга» в этот момент находились 88 пассажиров и четверо членов экипажа. Самолет благополучно посадили в Пулково, никто не пострадал. В настоящее время для отправки пассажиров готовят резервное воздушное судно.

    Причины инцидента в ведомстве не уточнили, однако показали один из двигателей самолета. В СМИ сообщали, что борт вернулся в Пулково как раз из-за проблем с двигателем. В авиакомпании это пока не прокомментировали.

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    Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, и если выявятся основания, к виновным примут меры прокурорского реагирования.

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    ПетербургИжевскСамолетПулково
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