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    Вылетевший из Петербурга самолет «Ижавиа» «нарисовал» восьмерку в небе и вернулся в Пулково

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    Самолет «Ижавиа», вылетевший из Петербурга в Ижевск днем 9 марта, вернулся в Пулково спустя 28 минут. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

    Борт поднялся в воздух в 15:48, но почти сразу же начал разворачиваться. Бдительные читатели «Фонтанки» сообщили, что команда якобы отправила сигнал об аварийной ситуации. Описав над городом восьмерку, «Боинг-737» благополучно приземлился в Петербурге.

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    «Самолёт авиакомпании «Ижавиа», рейс Санкт-Петербург — Ижевск, возврат в аэропорт вылета по технической причине. На борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме», — прокомментировали ситуацию в Пулково. Что до сигнала бедствия, то эту информацию там отрицают

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