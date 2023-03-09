Вылетевший из Петербурга самолет «Ижавиа» «нарисовал» восьмерку в небе и вернулся в Пулково

Самолет «Ижавиа», вылетевший из Петербурга в Ижевск днем 9 марта, вернулся в Пулково спустя 28 минут. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Борт поднялся в воздух в 15:48, но почти сразу же начал разворачиваться. Бдительные читатели «Фонтанки» сообщили, что команда якобы отправила сигнал об аварийной ситуации. Описав над городом восьмерку, «Боинг-737» благополучно приземлился в Петербурге.
«Самолёт авиакомпании «Ижавиа», рейс Санкт-Петербург — Ижевск, возврат в аэропорт вылета по технической причине. На борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме», — прокомментировали ситуацию в Пулково. Что до сигнала бедствия, то эту информацию там отрицают