Почки семьдесят один раз царице: побочные эффекты трансплантации в сериале «Почка»

На платформе KION выходит второй сезон сериала «Почка» — черной комедии нравов о взяточнице из пожарного надзора (Любовь Аксенова), у которой отказали почки. В конце первого сезона героине после множества приключений удалось пересадить себе чужой орган, но, похоже, настоящие проблемы на этом только начинаются.



Фото: скрин Вторая "Почка" | Трейлер Поделиться Поделиться





Первые две серии второго сезона обнадеживают, что режиссер Мария Шульгина и сценарист Елизавета Тихонова ничуть не выдохлись, а наоборот, только входят во вкус и не собираются сбавлять ни градус сатирической иронии, ни скорость развития событий. Поэтому новая «Почка» представляется оригинальным подарком на Международный женский день барышням, не обремененным строгими морально-этическими принципами и привыкшим получать все, что они захотят. Именно к этой хищной породе принадлежит неотразимая пожарная инспекторша Наталья Леонидовна, которая в первом сезоне беспощадно кошмарит ресторанный бизнес, небрежно накинув на красное платье форменный китель и обведя губы вампирической алой помадой.



Во втором сезоне прооперированная героиня меняет окраску: из брюнетки превращается я в блондинку и переодевается в белое, но радоваться ее превращению в «светлого человечка» преждевременно. С какими-то воспитательными внутренними трансформациями, вероятно, так или иначе ожидающими Наталью в дальнейшем, авторы, к счастью, не торопятся. Плохие девочки всегда интересней хороших, так что есть смысл максимально растянуть удовольствие от наблюдения за одной из самых пугающих героинь современного экрана: возможно, это самая яркая и запоминающаяся роль в обширной фильмографии Любови Аксеновой, которую режиссеры в отрицательных образах видят не часто.

Фото: скрин Вторая "Почка" | Трейлер Поделиться Поделиться





В «Почке» образ женщины, которая всеми своими поступками катится прямиком в ад, приговаривая «Вы что здесь все, сгореть хотите?», получился настолько же инфернальным, насколько и комичным. В том числе благодаря контрасту между внешней гламурной женственностью противопожарной красотки и ее абсолютно мужской гендерной ролью: в первом сезоне, вернувшись домой ночью на бровях, Наталья называет мужа (Антон Филиппенко), недовольного исходящим от нее запахом водки, «истеричкой» и «Антуанеттой» (надо сказать, не без оснований).



Фото: скрин Вторая "Почка" | Трейлер Поделиться Поделиться





Во втором сезоне авторы «Почки» продолжают эффективно работать на контрасте, не только издевательски пересадив героиню с маскулинного БМВ на кукольный красный «смарт», абсолютно не соответствующий ее мужскому характеру, но и придумав ей довольно нелепый и жалкий love interest (хотя слово «любовь» в принципе не из ее лексикона). Это ее сосед по гемодиализной палате Михаил (Григорий Чабан), не боящийся смерти самурай, замаскированный под флегматичного «артиста группы ударных инструментов» из симфонического оркестра.

Невзрачный музыкант — один из всего лишь двух персонажей первого сезона, в которых есть что-то человеческое, хотя и непостижимое с точки зрения Натальи: прежде всего, героическое нежелание брать почку у родной матери (Юлия Яблонская), готовой на все ради сына. Доведенная до отчаяния мама делает уже основательно опухшей Наталье неожиданное предложение: отдает ей свою почку в обмен на обещание найти донора принципиальному сыну. Во время операции мама умирает, но ее почка порождает в мозгу героини неотвязные сексуальные фантазии с участием Миши, отбивающие все удовольствие от столь любимых Натальей беспорядочных случайных связей.



Тут логика несгибаемого и безжалостного характера закоренелой негодяйки дает легкую гуманистическую трещину (впрочем, к ее чести надо сказать, уже не первую): если она сама не рада своей обсессии и даже обращается с этой бедой к психоаналитику, не проще ли было бы недолго подождать, пока объект ее навязчивого влечения отдаст концы, и ее отпустит. Но почке не прикажешь, ее упорно тянет к родственному организму, и Наталья все-таки решает спасти Мишу, ускорив его очередь на пересадку. Остается лишь найти несколько десятков почек для его предшественников в листе ожидания, где он значится 72-м.



Фото: скрин Вторая "Почка" | Трейлер Поделиться Поделиться





Это несколько фантастическое драматургическое допущение вполне простительно (в древности считалось, что любовь рождается не в сердце, а в печени, так почему бы ей не зародиться в почке). Тем более, что оно крайне плодотворно и открывает во втором сезоне практически безграничный простор для продолжения галереи колоритных персонажей, находящихся в диких и безвыходных ситуациях, где человек проявляется самых неожиданным образом. Из первых двух серий запоминаются обитатель садоводства «Афганец» под Подольском (Олег Рязанцев), сетующий, что не может поехать на операцию в Хорватию, поскольку невыездной: у него «секретность» из-за производства втулки для радара, которая давно не используется. Очевидно, много работы предстоит уволенному трансплантологу (Александр Кудренко), отсидевшему два года за неудачную операцию и прозябающему за аптечным прилавком в халате с бейджиком «Дарья» (еще один тонкий намек на царящий в «Почке» обмен гендерными ролями), но теперь ангажированному предприимчивой героиней с далеко идущими планами.



Фото: скрин Вторая "Почка" | Трейлер Поделиться Поделиться





Радует, что в первых двух сериях «Почки-2» появляется кое-кто из почти гоголевского паноптикума ближайших родственников героини, которая в первом сезоне тщетно пыталась отыскать среди них потенциальных доноров, но столкнулась с нутряной, выношенной годами неприязнью. Вся эта семья в высшей степени достойна, чтобы продолжить с ней знакомство, и всем ее членам авторы придумали не только интересные психологические характеристики, но и увлекательные занятия: старший брат (Дмитрий Лысенков) — поп, больше всего боящийся целибата, младший (Сергей Двойников) — закладчик и мелкий жулик, которого пришлось вытаскивать из тюрьмы, сестра (Янина Лакоба) — лицемерная училка, мать (Ирина Бякова) — алкоголичка и обиженка, которая в первом сезоне уезжает на деревенскую пасеку лечиться медом, но хочется верить, что обязательно вернется, отец (Николай Фоменко), считавшийся мертвым, но чудесным образом воскресший, — жизнерадостный конезаводчик и сам еще тот жеребец.



Благодаря удачному кастингу, грамотной работе с актерами и человеческим диалогам, все эти «мертвые души», прикрепленные к заветным почкам, воспринимаются как живые, реальные, способные испытывать боль и в конце концов даже начинающие вызывать что-то вроде сочувствия, а то и симпатии.

Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»