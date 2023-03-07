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    В Лужском районе Ленобласти спасли застрявшую в заборе «даму» с копытами

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    В деревне Запередолье Лужского района Ленобласти в ловушку попала косуля. Она застряла в заборе и не смогла выбраться без помощи инспекторов комитета по животному миру.

    «Охотнадзор 47» Ленобласть

    «У животного довольно сильно пострадал кожный покров. Сейчас ей оказывается ветеринарная помощь, есть опасения, что животное сильно переохладилось», — сообщает 7 марта ведомство. На опубликованном видео косулю осторожно кладут машину, накрыв ее курткой.

    Следующий день косуле придется провести под присмотром егеря Ленинградского общества охотников и рыболовов, а потом ее отпустят по своим делам.

    Недавно «Фонтанка» рассказывала, как комитет искал тюлененка в Выборгском районе Ленобласти, но обнаружил лосей.

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