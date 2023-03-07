В Лужском районе Ленобласти спасли застрявшую в заборе «даму» с копытами

В деревне Запередолье Лужского района Ленобласти в ловушку попала косуля. Она застряла в заборе и не смогла выбраться без помощи инспекторов комитета по животному миру.
«Охотнадзор 47» Ленобласть
«У животного довольно сильно пострадал кожный покров. Сейчас ей оказывается ветеринарная помощь, есть опасения, что животное сильно переохладилось», — сообщает 7 марта ведомство. На опубликованном видео косулю осторожно кладут машину, накрыв ее курткой.
Следующий день косуле придется провести под присмотром егеря Ленинградского общества охотников и рыболовов, а потом ее отпустят по своим делам.
Недавно «Фонтанка» рассказывала, как комитет искал тюлененка в Выборгском районе Ленобласти, но обнаружил лосей.