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    Водитель грузовика, задавивший женщину на «зебре» в Репино, получил условный срок

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    Суд в Петербурге вынес приговор водителю большегруза, который летом 2021 года насмерть сбил женщину в Курортном районе города. Потерпевшая переходила дорогу по «зебре», а в итоге скончалась в скорой.

    ДТП произошло около 18:40 11 августа 2021 года у дома 404 по Приморскому шоссе в поселке Репино. Подсудимый, следуя на грузовике MAN со стороны Солнечного в направлении Комарово, не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, обзор которого ему частично загораживал встречный транспорт, и на скорости порядка 55 км/ч сбил шедшую по нему женщину, сообщает 7 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Потерпевшая скончалась на месте ДТП в машине скорой помощи от тупой сочетанной травмы тела.

    Зеленогорский районный суд Петербурга счел, что водитель располагал технической возможностью предотвратить ДТП, и признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года. Также с водителя взыскали компенсацию морального вреда — дважды по 425 000 рублей в пользу родных погибшей.

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