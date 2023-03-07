Водитель грузовика, задавивший женщину на «зебре» в Репино, получил условный срок

Суд в Петербурге вынес приговор водителю большегруза, который летом 2021 года насмерть сбил женщину в Курортном районе города. Потерпевшая переходила дорогу по «зебре», а в итоге скончалась в скорой.



ДТП произошло около 18:40 11 августа 2021 года у дома 404 по Приморскому шоссе в поселке Репино. Подсудимый, следуя на грузовике MAN со стороны Солнечного в направлении Комарово, не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, обзор которого ему частично загораживал встречный транспорт, и на скорости порядка 55 км/ч сбил шедшую по нему женщину, сообщает 7 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Потерпевшая скончалась на месте ДТП в машине скорой помощи от тупой сочетанной травмы тела.