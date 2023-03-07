Звезды, лошади и ретро-трамвай: чем удивить девушку в Петербурге

Летом в Петербурге легко решить, куда сходить с любимым человеком или объектом первой робкой симпатии. Мосты, набережные, острова… Но вот что делать 8 марта, когда еще холодно? Главное — найти устраивающее обоих решение. «(От)Личный Петербург» собрал 10 идей на любой вкус: от наблюдения за звездами до прогулки на советском трамвае.
И даже если вы не успеете воплотить одно из наших свиданий в жизнь, кто сказал, что в Международный женский день романтика начинается и заканчивается? Каждый день должен приносить радость — вот наш девиз!
Самое космическое свидание
Место: набережная Обводного канала, 74Ц
Когда-то в кирпичных газгольдерах на набережной Обводного канала хранили газ для фонарей. С приходом электричества, уже в начале XX века, эти промышленные сооружения утратили свое назначение. Теперь в одном из них планетарий с куполом-экраном — там показывают фильмы о небесных телах и орбитальных кораблях в сопровождении познавательного рассказа и космической музыки.
Сюда можно прийти как минимум за восторгом — экран по-настоящему огромный, конструкция самого газгольдера впечатляет, да и фильмы смотрят в романтическом полумраке, лежа в креслах-мешках. Так что это место отлично подойдет для влюбленных. Можно зал и целиком арендовать для свидания — и устроить внутри романтический ужин.
Самое загородное свидание
Самый настоящий Остров Любви есть в Орловском парке Стрельны, рядом с Константиновским дворцом. Хоть это лишь маленький кусочек суши в пруду, в его названии есть тайный смысл.
Считается, что имя остров получил из-за популярного в XVIII веке романа Василия Тредиаковского «Езда в остров Любви» — переведённого на русский язык романа французского писателя Поля Тальмана. В нем рассказывалось о том, как завоевать сердце женщины, а поездка по острову аллегорически символизировала путь к ее сердцу.
Придя в парк, можете впечатлить свою пару этим рассказом. Да и вообще в Орловском красиво: можно наблюдать полуразрушенную башню, грот, готический колодец. Самый романтичный способ добраться до Стрельны, если что, — сесть на трамвай № 36 от станции «Автово».
Самое кинематографическое свидание
Если самый романтичный вечер для вас — это совместный просмотр фильмов, удивите свою любовь арендой целого кинозала. Не того большого, о котором вы подумали, а маленького — в частном кинотеатре. В Петербурге таких несколько, так что вы легко найдете подходящий именно вам.
Обычно там есть залы разной тематики, так что сможете выбрать тот, который оформлен во вкусе вашей второй половинки: космос, этнические мотивы, подводный мир. В залы разрешают приносить свою еду и напитки, но могут и помочь вам в организации свидания. Тот самый фильм, который вы давно хотели посмотреть вместе, тоже можно брать с собой.
Самое времязамирательное свидание
Идея для настоящих романтиков — покататься по центру Петербурга на ретро-трамвае. Можно почувствовать, будто мир вокруг неустанно меняется, и только для вас в этом вагоне время замерло.
Реплика туристического трамвая ЛМ-33, который еще называли «Американкой», ежедневно отходит от Музея городского электрического транспорта на Среднем проспекте Васильевского острова, 77 в 10:00, 13:00 и 16:00. Если хотите остаться в вагоне вдвоем, можете арендовать целый трамвай — с одетыми по форме водителями и кондукторами, которые будут вас обслуживать.
Самое жаркое свидание
Если хотите удивить вторую половинку роскошью, можете провести романтический вечер на совместных СПА-процедурах.
Выбирайте любую баню или сауну из подборки «(От)Личного Петербурга». В загородном клубе «БОР 812» к парилкам с бассейнами прилагаются отель и ресторан. В «Круглых банях» или «бане-шайбе», как ее называют посетители, есть круглый бассейн под открытым небом. Ну а в люксовых «Паре для пар» — разнообразные банные процедуры: от «древнерусской» до «царской». Все места отмечены на нашей карте.
Самое астрономическое свидание
Что может быть романтичнее, чем смотреть вместе на звезды? Да еще и в телескоп!
В Пулковской обсерватории регулярно устраивают астровечера. В пасмурную погоду вам как минимум покажут телескопы и подробно расскажут о космосе. В ясную вы сможете сами посмотреть на яркие звезды и, если повезет, даже увидеть поверхность Марса. Причем под чутким руководством заведующего лабораторией астрометрии и звездной астрономии ГАО РАН.
При обсерватории есть парк, так что познавательный вечер можно совместить с прогулкой.
Самое возвышенное свидание
Если ни у кого из вас нет аэрофобии, можете совершить прогулку над Петербургом — по небу. Хотя летать прямо над улицами запрещено, некоторые аэроклубы предлагают воздушные путешествия над городскими окраинами: Стрельной, Петергофом, Кронштадтом, Финским заливом, дамбой, Крестовским островом, Лахта центром, Лисьим носом.
Выбирайте любой подходящий авиаклуб из подборки 47news: Piter Polet, Nebo Pitera, Vzletim. Полеты над городом чаще всего начинаются с аэродромов в Кронштадте.
Самое неторопливое свидание
Шуваловский парк — бывшее имение графов Шуваловых — довольно уединенное место. Еловый лес с большим количеством вековых деревьев, холмистый рельеф, несколько руинированных достопримечательностей создают идеальную атмосферу для прогулки вдвоем.
Красиво здесь не только летом, но и зимой: сквозь оголенные ветви деревьев можно наблюдать полуразрушенную дачу Воронцова-Дашкова, желтую дачу Месмахера, церковь Петра и Павла в готическом стиле, Большой и Малый дворцы. И вот вам идея: рядом с Шуваловским работает конно-спортивный клуб «Радена» — там вам могут устроить прогулку по парку вдвоем на лошадях.
Самое культурное свидание
Свидание в галерее — это отличный способ наладить духовную коммуникацию. Даже если вы не сильны в искусстве, сможете просто выразить свои впечатления от картины или фотографии и поинтересоваться о том же у вашей пары. Ну а если хотите произвести впечатление и блеснуть эрудицией, предварительно почитайте про авторов и их работы.
Разные выставки современного искусства регулярно проходят в «Эрарте» на 29-й линии Васильевского острова, 2, в «АртМузе» на 13-й линии В. О., 70, в «Этажах» на Лиговском проспекте, 74. В этих культурных пространствах есть уютные ресторанчики — это даст вам возможность после просмотра картин обсудить искусство за чашкой горячего чая.
А если вам хочется больше искусства, то «Фонтанка» сделал для вас подборку, достойную самого культурного человека, — посмотрите в ней!
Самое экзотическое свидание
В Таврическом саду на Шпалерной, 43 вас даже зимой ждут растения. В оранжерее достаточно свободный режим посещения — вы можете смело приходить сюда в любое время — разумеется, когда оранжерея открыта — и сколько угодно гулять. Или просто сидеть на лавочке, обнявшись, — здесь никто не будет смотреть на вас косо.
На втором этаже работает кофейня, где продают горячие напитки, десерты и пироги. Если сможете занять место за стойкой, вам откроется чудесный вид на зелень.