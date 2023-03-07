Звезды, лошади и ретро-трамвай: чем удивить девушку в Петербурге

Летом в Петербурге легко решить, куда сходить с любимым человеком или объектом первой робкой симпатии. Мосты, набережные, острова… Но вот что делать 8 марта, когда еще холодно? Главное — найти устраивающее обоих решение. «(От)Личный Петербург» собрал 10 идей на любой вкус: от наблюдения за звездами до прогулки на советском трамвае.



И даже если вы не успеете воплотить одно из наших свиданий в жизнь, кто сказал, что в Международный женский день романтика начинается и заканчивается? Каждый день должен приносить радость — вот наш девиз!