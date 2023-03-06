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    Вирус очень заразный: в Ленобласти жителей призвали вакцинироваться от кори

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    Жителей Ленинградской области позвали вакцинироваться от кори. Прививки делают во всех поликлиниках региона, заявили в пресс-службе областного правительства.

    «Комитет по здравоохранению Ленинградской области рекомендует сделать прививку от кори, если у вас или ваших детей ее нет», — говорится 6 марта в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале от 6 марта.

    И добавили, что «вирус кори — очень заразный», а для болезни характерны высокая температура, воспаление верхних дыхательных путей и сыпь.

    Несколько недель назад «Фонтанка» рассказывала, как корь расползается по Петербургу. Только в Выборгском районе выявили сразу троих заболевших.

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