Вирус очень заразный: в Ленобласти жителей призвали вакцинироваться от кори

Жителей Ленинградской области позвали вакцинироваться от кори. Прививки делают во всех поликлиниках региона, заявили в пресс-службе областного правительства.



«Комитет по здравоохранению Ленинградской области рекомендует сделать прививку от кори, если у вас или ваших детей ее нет», — говорится 6 марта в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале от 6 марта.

И добавили, что «вирус кори — очень заразный», а для болезни характерны высокая температура, воспаление верхних дыхательных путей и сыпь.

Несколько недель назад «Фонтанка» рассказывала, как корь расползается по Петербургу. Только в Выборгском районе выявили сразу троих заболевших.